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Кто ваш питомец правша или левша: проверьте за минуту

1:55
Зоосфера

Задумывались ли вы, что не только люди, но и животные могут отдавать предпочтение одной из сторон тела? Простой эксперимент поможет это выяснить! Положите лакомство в узкую ёмкость и посмотрите, какой лапой ваш питомец попытается его достать. Этот простой трюк может открыть удивительные особенности вашего любимца.

Спящий кот
Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Спящий кот

Научные факты: кто "правша", а кто "левша"

Исследования показывают, что у большинства самцов животных ведущей является левая лапа, тогда как самки чаще используют правую. Это касается и диких, и домашних животных.

Например:

  • Чёрные какаду берут шишки с семенами левой лапой.
  • Красношейные валлаби предпочитают дотягиваться до пищи правой лапой.
  • Моржи используют правый плавник для поиска моллюсков.

Интересно, что эта особенность проявляется не только у млекопитающих, но и у птиц и даже морских обитателей.

Люди и приматы: сходства и различия

Примерно 85-90% людей являются правшами. Похожие закономерности замечены и у человекообразных обезьян. Например, шимпанзе, гориллы и бабуины предпочитают правую руку. Однако есть исключения:

  • Сычуаньские золотистые курносые обезьяны и мартышки де Бразза часто используют левую.
  • Орангутаны также склонны быть "левшами".

Даже среда обитания играет роль! Так, древесные толстые лори в основном правши, а наземные лангуры Ханумана чаще используют левую лапу.

Зачем это знать

Понимание особенностей вашего питомца может не только укрепить вашу связь, но и помочь в дрессировке. Например, если вы заметили, что собака чаще пользуется левой лапой, можно использовать это знание для тренировок.

Уточнения

Правша (праворукий) — человек, которому проще пользоватся правой рукой, чем левой: он скорее всего будет писать и применять правую руку для личных потребностей.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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