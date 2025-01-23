Кто ваш питомец правша или левша: проверьте за минуту

Задумывались ли вы, что не только люди, но и животные могут отдавать предпочтение одной из сторон тела? Простой эксперимент поможет это выяснить! Положите лакомство в узкую ёмкость и посмотрите, какой лапой ваш питомец попытается его достать. Этот простой трюк может открыть удивительные особенности вашего любимца.
Исследования показывают, что у большинства самцов животных ведущей является левая лапа, тогда как самки чаще используют правую. Это касается и диких, и домашних животных.
Например:
Интересно, что эта особенность проявляется не только у млекопитающих, но и у птиц и даже морских обитателей.
Примерно 85-90% людей являются правшами. Похожие закономерности замечены и у человекообразных обезьян. Например, шимпанзе, гориллы и бабуины предпочитают правую руку. Однако есть исключения:
Даже среда обитания играет роль! Так, древесные толстые лори в основном правши, а наземные лангуры Ханумана чаще используют левую лапу.
Понимание особенностей вашего питомца может не только укрепить вашу связь, но и помочь в дрессировке. Например, если вы заметили, что собака чаще пользуется левой лапой, можно использовать это знание для тренировок.
Правша (праворукий) — человек, которому проще пользоватся правой рукой, чем левой: он скорее всего будет писать и применять правую руку для личных потребностей.
Старость приносит собакам не только мудрость, но и множество трудностей. Узнайте, как помочь пожилому питомцу справиться с возрастными изменениями.