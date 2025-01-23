Тайны осьминогов: что скрывают их уникальные мозги

Осьминоги — удивительные создания, о которых наука узнаёт всё больше. Могут ли они осознавать свои действия или переживать эмоции? Пока это остаётся загадкой. Однако их уникальные способности делают головоногих моллюсков предметом пристального изучения.
Головоногие моллюски — это большой класс морских существ, включающий каракатиц, кальмаров и осьминогов. Их образ жизни сильно различается: одни обитают в одиночестве на дне океана, другие живут группами на коралловых рифах. Это разнообразие отражается и на строении их мозга.
У самого изученного вида осьминогов — Octopus vulgaris — около 500 миллионов нейронов, из которых более половины распределены в "мини-мозгах" конечностей. Центральный мозг преимущественно обрабатывает визуальную информацию, а меньше четверти его ресурсов задействовано в обучении и памяти.
У других видов осьминогов структура мозга сходная, но его сложность варьируется. Например, осьминоги, живущие на рифах, обладают более морщинистым мозгом, что может быть связано с их высоким интеллектом.
Одной из самых выдающихся способностей головоногих является визуальная маскировка. Эти животные могут управлять крошечными мешочками с пигментами под кожей, изменяя цвет и текстуру своего тела, чтобы сливаться с окружающей средой.
К тому же, некоторые виды осьминогов и каракатиц демонстрируют выдающиеся способности к обучению. Например, Sepia officinalis, Octopus vulgaris и Octopus cyanea способны формировать простые ассоциации, связывая определённые изображения с пищей.
Эксперименты, раскрывающие поведенческую гибкость
Исследования 2021 года показали, что каракатицы умеют выбирать между немедленным, но менее привлекательным угощением и лучшим вариантом, доступным после ожидания. В эксперименте они предпочли подождать ради любимых креветок, что говорит об их способности к обратному обучению и самоконтролю.
Эти удивительные морские обитатели демонстрируют интеллект, сложное поведение и выдающиеся способности к обучению. Мы продолжаем изучать их мир, чтобы раскрыть ещё больше загадок.
Осьмино́ги или спру́товые (лат. Octōpoda, от др.-греч. ὀκτώ «восемь» и πούς «нога»), — самый известный отряд головоногих моллюсков.
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