Тайны осьминогов: что скрывают их уникальные мозги

2:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Экзотика

Осьминоги — удивительные создания, о которых наука узнаёт всё больше. Могут ли они осознавать свои действия или переживать эмоции? Пока это остаётся загадкой. Однако их уникальные способности делают головоногих моллюсков предметом пристального изучения.

Фото: commons.wikimedia.org by Pseudopanax, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Осьминог

Головоногие: разнообразие и сложность

Головоногие моллюски — это большой класс морских существ, включающий каракатиц, кальмаров и осьминогов. Их образ жизни сильно различается: одни обитают в одиночестве на дне океана, другие живут группами на коралловых рифах. Это разнообразие отражается и на строении их мозга.

У самого изученного вида осьминогов — Octopus vulgaris — около 500 миллионов нейронов, из которых более половины распределены в "мини-мозгах" конечностей. Центральный мозг преимущественно обрабатывает визуальную информацию, а меньше четверти его ресурсов задействовано в обучении и памяти.

У других видов осьминогов структура мозга сходная, но его сложность варьируется. Например, осьминоги, живущие на рифах, обладают более морщинистым мозгом, что может быть связано с их высоким интеллектом.

Мастерство маскировки и обучение

Одной из самых выдающихся способностей головоногих является визуальная маскировка. Эти животные могут управлять крошечными мешочками с пигментами под кожей, изменяя цвет и текстуру своего тела, чтобы сливаться с окружающей средой.

К тому же, некоторые виды осьминогов и каракатиц демонстрируют выдающиеся способности к обучению. Например, Sepia officinalis, Octopus vulgaris и Octopus cyanea способны формировать простые ассоциации, связывая определённые изображения с пищей.

Эксперименты, раскрывающие поведенческую гибкость

Исследования 2021 года показали, что каракатицы умеют выбирать между немедленным, но менее привлекательным угощением и лучшим вариантом, доступным после ожидания. В эксперименте они предпочли подождать ради любимых креветок, что говорит об их способности к обратному обучению и самоконтролю.

Эти удивительные морские обитатели демонстрируют интеллект, сложное поведение и выдающиеся способности к обучению. Мы продолжаем изучать их мир, чтобы раскрыть ещё больше загадок.

Уточнения

Осьмино́ги или спру́товые (лат. Octōpoda, от др.-греч. ὀκτώ «восемь» и πούς «нога»), — самый известный отряд головоногих моллюсков.

