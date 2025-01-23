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Подрывает доверие и вредит здоровью: как не стоит обращаться с питомцами

1:41
Зоосфера » Кошки

Вы когда-нибудь задумывались, почему взрослую кошку или собаку нельзя брать за загривок? Несмотря на то, что малышей их мамы переносят именно так, для взрослых животных этот способ абсолютно не подходит.

Девушка обнимает кошку
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка обнимает кошку

Суть проблемы

С возрастом масса тела питомцев увеличивается, а кожа на шее теряет эластичность. Что ещё хуже, животные воспринимают такое обращение как агрессию, особенно кошки. Хватание за шкирку у взрослых питомцев связано с рядом серьёзных рисков.

Чем это может быть опасно?

Травмы мышц и связок

Растяжения и разрывы мышц в области шеи — нередкое последствие для животного, поднятого за шкирку.

Повреждение позвоночника

Шейный отдел позвоночника — уязвимая зона, где проходят важные нервные окончания. Любое неосторожное движение может привести к травмам.

Проблемы с дыханием

Натяжение кожи на шее может сдавливать дыхательные пути, из-за чего животное испытывает затруднение с дыханием.

Страх

Для животного хватание за загривок равносильно угрозе. Это провоцирует стресс и панический страх.

Утрата доверия

Регулярное такое обращение способно разрушить отношения с питомцем. Животное перестанет доверять человеку.

Агрессия

Питомцы могут начать проявлять агрессию, защищаясь от подобных действий.

Важно помнить

Брать взрослого питомца за шкирку — не только грубо, но и небезопасно. Если нужно поднять животное, поддерживайте его за грудь или живот, чтобы не причинить вреда.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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