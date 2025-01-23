Подрывает доверие и вредит здоровью: как не стоит обращаться с питомцами

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Вы когда-нибудь задумывались, почему взрослую кошку или собаку нельзя брать за загривок? Несмотря на то, что малышей их мамы переносят именно так, для взрослых животных этот способ абсолютно не подходит.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка обнимает кошку

Суть проблемы

С возрастом масса тела питомцев увеличивается, а кожа на шее теряет эластичность. Что ещё хуже, животные воспринимают такое обращение как агрессию, особенно кошки. Хватание за шкирку у взрослых питомцев связано с рядом серьёзных рисков.

Чем это может быть опасно?

Травмы мышц и связок

Растяжения и разрывы мышц в области шеи — нередкое последствие для животного, поднятого за шкирку.

Повреждение позвоночника

Шейный отдел позвоночника — уязвимая зона, где проходят важные нервные окончания. Любое неосторожное движение может привести к травмам.

Проблемы с дыханием

Натяжение кожи на шее может сдавливать дыхательные пути, из-за чего животное испытывает затруднение с дыханием.

Страх

Для животного хватание за загривок равносильно угрозе. Это провоцирует стресс и панический страх.

Утрата доверия

Регулярное такое обращение способно разрушить отношения с питомцем. Животное перестанет доверять человеку.

Агрессия

Питомцы могут начать проявлять агрессию, защищаясь от подобных действий.

Важно помнить

Брать взрослого питомца за шкирку — не только грубо, но и небезопасно. Если нужно поднять животное, поддерживайте его за грудь или живот, чтобы не причинить вреда.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

