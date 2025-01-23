Эта бактерия обходит антибиотики: чем опасны домашние питомцы

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Могут ли домашние питомцы представлять скрытую угрозу для здоровья? Оказывается, да. Новое исследование учёных из Университета штата Пенсильвания раскрывает неожиданную проблему: домашние собаки могут быть переносчиками так называемой "суперсальмонеллы" — бактерии, устойчивой к антибиотикам.

Фото: flickr.com by Daniel Ramirez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака в автомобиле

Что говорят исследования

Результаты работы, опубликованные в журнале Zoonoses and Public Health, показали, что собаки способны переносить нетифоидную сальмонеллу — опасный патоген, вызывающий лихорадку, диарею и в ряде случаев серьёзные осложнения. Команда учёных изучила штаммы сальмонеллы, выделенные у собак за период с мая 2017 года по март 2023 года. Было установлено, что 77 случаев инфекции у людей связаны с этими бактериями.

Наибольшую обеспокоенность вызывает то, что многие из этих штаммов устойчивы к антибиотикам, которые традиционно используются для лечения подобных заболеваний у людей. Это существенно усложняет борьбу с инфекциями.

Почему это важно

Эксперты подчёркивают: домашние собаки часто находятся в тесном контакте с людьми, что увеличивает риск передачи бактерий.

"Повышение уровня гигиены и информированности владельцев собак становится крайне важным", — отмечают исследователи.

Простые меры, такие как регулярное мытьё рук после общения с животными, могут существенно снизить риски.

Уточнения

Сальмоне́ллы (лат. Salmonella) — род неспороносных бактерий, имеющих форму палочек (длина 1—7 мкм, ширина около 0,3—0,7 мкм).

