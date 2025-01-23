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Эта бактерия обходит антибиотики: чем опасны домашние питомцы

1:35
Зоосфера » Собаки

Могут ли домашние питомцы представлять скрытую угрозу для здоровья? Оказывается, да. Новое исследование учёных из Университета штата Пенсильвания раскрывает неожиданную проблему: домашние собаки могут быть переносчиками так называемой "суперсальмонеллы" — бактерии, устойчивой к антибиотикам.

Собака в автомобиле
Фото: flickr.com by Daniel Ramirez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака в автомобиле

Что говорят исследования

Результаты работы, опубликованные в журнале Zoonoses and Public Health, показали, что собаки способны переносить нетифоидную сальмонеллу — опасный патоген, вызывающий лихорадку, диарею и в ряде случаев серьёзные осложнения. Команда учёных изучила штаммы сальмонеллы, выделенные у собак за период с мая 2017 года по март 2023 года. Было установлено, что 77 случаев инфекции у людей связаны с этими бактериями.

Наибольшую обеспокоенность вызывает то, что многие из этих штаммов устойчивы к антибиотикам, которые традиционно используются для лечения подобных заболеваний у людей. Это существенно усложняет борьбу с инфекциями.

Почему это важно

Эксперты подчёркивают: домашние собаки часто находятся в тесном контакте с людьми, что увеличивает риск передачи бактерий.

"Повышение уровня гигиены и информированности владельцев собак становится крайне важным", — отмечают исследователи.

Простые меры, такие как регулярное мытьё рук после общения с животными, могут существенно снизить риски.

Уточнения

Сальмоне́ллы (лат. Salmonella) — род неспороносных бактерий, имеющих форму палочек (длина 1—7 мкм, ширина около 0,3—0,7 мкм).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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