Что происходит с животными в спячке: всё, кроме сновидений

Спячка — это удивительное состояние, коренное отличие которого от сна заключается в полном замедлении всех физиологических процессов. Но почему животные в спячке не видят снов?
Во время сна организм остаётся активным: частота дыхания, температура тела и обмен веществ находятся на привычных уровнях. Однако спячка требует кардинальной экономии энергии.
Такие изменения делают мозг слишком неактивным для того, чтобы животное могло видеть сны.
Интересный факт: толстохвостый лемур — единственный примат, впадающий в спячку, — демонстрирует редкое исключение. Учёные фиксировали у него фазы быстрого сна, которые обычно связаны с процессом сновидений. Почему именно он сохранил эту способность, остаётся загадкой для исследователей.
Спячка — это больше, чем просто долгий отдых. Это сложный механизм выживания, в котором мозгу просто некогда создавать сновидения. Тем не менее исключение в лице толстохвостого лемура оставляет простор для научных открытий и новых вопросов.
Спя́чка (зимняя — гибернация, летняя — эстивация) — период замедления жизненных процессов и метаболизма у гомойотермных животных в периоды малодоступности пищи, когда невозможно сохранять активность и высокий уровень метаболизма.
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