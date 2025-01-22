Что происходит с животными в спячке: всё, кроме сновидений

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Интересное

Спячка — это удивительное состояние, коренное отличие которого от сна заключается в полном замедлении всех физиологических процессов. Но почему животные в спячке не видят снов?

Фото: commons.wikimedia.org by Obsrevatoria, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лес зимой

Чем спячка отличается от сна

Во время сна организм остаётся активным: частота дыхания, температура тела и обмен веществ находятся на привычных уровнях. Однако спячка требует кардинальной экономии энергии.

В этом состоянии:

Дыхание замедляется до минимума.

Температура тела может упасть почти до температуры окружающей среды.

Метаболизм снижается до 5% от обычного уровня.

Такие изменения делают мозг слишком неактивным для того, чтобы животное могло видеть сны.

Исключение из правил

Интересный факт: толстохвостый лемур — единственный примат, впадающий в спячку, — демонстрирует редкое исключение. Учёные фиксировали у него фазы быстрого сна, которые обычно связаны с процессом сновидений. Почему именно он сохранил эту способность, остаётся загадкой для исследователей.

Спячка — это больше, чем просто долгий отдых. Это сложный механизм выживания, в котором мозгу просто некогда создавать сновидения. Тем не менее исключение в лице толстохвостого лемура оставляет простор для научных открытий и новых вопросов.

Уточнения

Спя́чка (зимняя — гибернация, летняя — эстивация) — период замедления жизненных процессов и метаболизма у гомойотермных животных в периоды малодоступности пищи, когда невозможно сохранять активность и высокий уровень метаболизма.

