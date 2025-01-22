Как кошки общаются друг с другом? Специалисты назвали способы

Способ общения кошек включает в себя несколько звуков: мурлыканье, мяуканье и шипение. Животные редко используют особый кошачий язык для общения друг с другом, так как прекрасно понимают друг друга без слов.
Домашние животные получают информацию невербально: зрением, обонянием и движениями. Тем не менее, чтобы усилить некоторые эмоции, кошки могут использовать вокализации.
Если кошка издает короткое мяуканье, скорее всего, животное вас куда-то зовет, например, играть. Кошки, которые дружат друг с другом, приветствуют друг друга нос к носу.
Когда кошка интенсивно мяукает, это указывает на сильный страх или тревогу. Шипение указывает на гнев животного. Тихое, спокойное мяуканье указывает на расслабленное состояние.
Мурлы́канье (урча́ние) — издаваемый большинством видов кошачьих и некоторыми виверровыми негромкий жужжащий звук, сопровождающийся ощутимой вибрацией на некоторых участках поверхности тела.
Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.