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Как кошки общаются друг с другом? Специалисты назвали способы

0:58
Зоосфера

Как кошки общаются друг с другом

Способ общения кошек включает в себя несколько звуков: мурлыканье, мяуканье и шипение. Животные редко используют особый кошачий язык для общения друг с другом, так как прекрасно понимают друг друга без слов.

Кошачий взгляд
Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кошачий взгляд

Домашние животные получают информацию невербально: зрением, обонянием и движениями. Тем не менее, чтобы усилить некоторые эмоции, кошки могут использовать вокализации.

Если кошка издает короткое мяуканье, скорее всего, животное вас куда-то зовет, например, играть. Кошки, которые дружат друг с другом, приветствуют друг друга нос к носу.

Что означают звуки, которые издают кошки

Когда кошка интенсивно мяукает, это указывает на сильный страх или тревогу. Шипение указывает на гнев животного. Тихое, спокойное мяуканье указывает на расслабленное состояние.

Уточнения

Мурлы́канье (урча́ние) — издаваемый большинством видов кошачьих и некоторыми виверровыми негромкий жужжащий звук, сопровождающийся ощутимой вибрацией на некоторых участках поверхности тела.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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