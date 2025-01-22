Какие бывают самые маленькие кошки? Их миниатюрные размеры удивят любого

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Какая самая маленькая порода кошек

Самая маленькая кошка в мире — это порода Сингапура. Эта порода зародилась в Азии, когда она была выставлена в 1976 году. С тех пор порода пользуется заслуженным признанием и популярностью. В отличие от обычных кошек, эта порода весит в 2-3 раза меньше. Взрослые коты весят около 3 кг, кошки — не более 2 кг.

Фото: pixabay.com by Tasy Hong, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кот породы манчкин

Кроме этой породы, самой маленькой породой считается порода с короткими ногами — американский манчкин. В 2014 году кошка получила статус самой низкой кошки в мире и была занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Рост этой породы кошек составляет всего 13,5 см.

Однако стоит помнить, что все карликовые животные, в том числе и кошки, имеют повышенный риск заболеваний костей и суставов.

Поэтому тем, кто держит такие породы кошек, нужно внимательно относиться к здоровью питомца и следить за рационом и рационом животного.

Уточнения

Манчкин — порода кошек, характеризующаяся очень короткими лапами, что вызвано генетической мутацией.

