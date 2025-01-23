Как правильно кормить кошку или собаку, чтобы избежать ожирения

2:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Содержание домашних животных требует внимательного подхода, особенно когда речь идёт о питании. Ошибки в рационе кошек и собак могут привести к серьёзным проблемам, таким как ожирение, нарушения пищеварения или ухудшение общего состояния здоровья. Эксперты рассказали, как правильно кормить питомцев, чтобы они были здоровыми и активными.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дружба кошки и собаки

Питание кошек: ключевые рекомендации

Кошки — хищники, и их рацион должен обязательно включать качественный белок.

Правильный рацион:

Используйте готовые корма высокого качества или натуральный рацион, составленный ветеринарным диетологом.

Включайте термически обработанные мясо и рыбу, овощи, клетчатку и витаминно-минеральные добавки.

Что исключить:

Продукты с токсичными ингредиентами (лук, чеснок, авокадо, изюм).

Молоко, так как у взрослых кошек недостаточно лактазы, что может вызвать расстройство пищеварения.

Избегайте ошибок:

Натуральные продукты с человеческого стола, такие как картофель, хлеб и переработанное мясо, не подходят для кошек.

Кормление исключительно сухим кормом может привести к обезвоживанию. Добавляйте в рацион влажные корма и всегда обеспечивайте доступ к свежей воде.

Питание собак: основные правила

Для собак важно сбалансированное питание с правильным соотношением белков, жиров и углеводов.

График и контроль:

Кормите питомца по расписанию, регулируйте порции в зависимости от возраста, активности и физиологического состояния.

Не перекармливайте, чтобы избежать ожирения.

Правильный выбор:

Готовые сухие и влажные корма можно смешивать, добавляя свежие овощи и фрукты как лакомство.

В натуральной диете используйте нежирное мясо, морскую рыбу, злаки, овощи и кисломолочные продукты.

Что нельзя:

Жирное мясо, сладости, соленья, макароны, чеснок и лук категорически запрещены.

Не смешивайте домашнюю еду с готовыми кормами.

Советы для владельцев

Перекорм : частое угощение или большие порции — одна из главных причин ожирения у домашних животных.

: частое угощение или большие порции — одна из главных причин ожирения у домашних животных. Кастрация и стерилизация : после операций потребности питомцев в энергии снижаются, поэтому важно подобрать специальный корм.

: после операций потребности питомцев в энергии снижаются, поэтому важно подобрать специальный корм. Беременность: беременным кошкам и собакам требуется больше еды, ориентируйтесь на корма для беременных и кормящих.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

