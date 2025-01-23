Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибки с лавровым листом, которые могут испортить ваш обед
Борьба с вредителями комнатных роз: лучшие методы
Скажите прощай отёкам: 5 способов борьбы с лишней жидкостью
Из разряда проще не бывает: простой и вкусный салат с тунцом и овощами
Экономия топлива на холмистой дороге: секрет опытных водителей
Как избежать травм при катании на беговых лыжах
Как выбрать оптимальный вариант дистрибутива Linux
Долги по капремонту: как они переходят новому владельцу жилья
"Я за отечественные семена". Татьяна Жашкова рассказала, как выбирает семена томатов

Как правильно кормить кошку или собаку, чтобы избежать ожирения

2:37
Зоосфера

Содержание домашних животных требует внимательного подхода, особенно когда речь идёт о питании. Ошибки в рационе кошек и собак могут привести к серьёзным проблемам, таким как ожирение, нарушения пищеварения или ухудшение общего состояния здоровья. Эксперты рассказали, как правильно кормить питомцев, чтобы они были здоровыми и активными.

Дружба кошки и собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дружба кошки и собаки

Питание кошек: ключевые рекомендации

Кошки — хищники, и их рацион должен обязательно включать качественный белок.

Правильный рацион:

  • Используйте готовые корма высокого качества или натуральный рацион, составленный ветеринарным диетологом.
  • Включайте термически обработанные мясо и рыбу, овощи, клетчатку и витаминно-минеральные добавки.

Что исключить:

  • Продукты с токсичными ингредиентами (лук, чеснок, авокадо, изюм).
  • Молоко, так как у взрослых кошек недостаточно лактазы, что может вызвать расстройство пищеварения.

Избегайте ошибок:

  • Натуральные продукты с человеческого стола, такие как картофель, хлеб и переработанное мясо, не подходят для кошек.
  • Кормление исключительно сухим кормом может привести к обезвоживанию. Добавляйте в рацион влажные корма и всегда обеспечивайте доступ к свежей воде.

Питание собак: основные правила

Для собак важно сбалансированное питание с правильным соотношением белков, жиров и углеводов.

График и контроль:

  • Кормите питомца по расписанию, регулируйте порции в зависимости от возраста, активности и физиологического состояния.
  • Не перекармливайте, чтобы избежать ожирения.

Правильный выбор:

  • Готовые сухие и влажные корма можно смешивать, добавляя свежие овощи и фрукты как лакомство.
  • В натуральной диете используйте нежирное мясо, морскую рыбу, злаки, овощи и кисломолочные продукты.

Что нельзя:

  • Жирное мясо, сладости, соленья, макароны, чеснок и лук категорически запрещены.
  • Не смешивайте домашнюю еду с готовыми кормами.

Советы для владельцев

  • Перекорм: частое угощение или большие порции — одна из главных причин ожирения у домашних животных.
  • Кастрация и стерилизация: после операций потребности питомцев в энергии снижаются, поэтому важно подобрать специальный корм.
  • Беременность: беременным кошкам и собакам требуется больше еды, ориентируйтесь на корма для беременных и кормящих.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака
Домашние животные
Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака Аудио 
Простой и вкусный рецепт горячего, которое съедят в один присест
Еда и рецепты
Простой и вкусный рецепт горячего, которое съедят в один присест Аудио 
Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум
Наука и техника
Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум Аудио 
Популярное
Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака

Старость приносит собакам не только мудрость, но и множество трудностей. Узнайте, как помочь пожилому питомцу справиться с возрастными изменениями.

Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова
Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум
Сводка с фронта: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за Украину, Трамп поручил Келлогу завершить войну на Украине за 100 дней Дмитрий Плотников TGE и AMVETS: куда пойдёт армия РФ на пике военного могущества Олег Володин Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф Любовь Степушова
Роскошный курорт в Северной Корее готовится принять первых российских туристов
Крупное месторождение золота открыто в Магаданской области компанией Павлик
Как на детях Муцениеце и Прилучного отразится публичный конфликт родителей
Как на детях Муцениеце и Прилучного отразится публичный конфликт родителей
Последние материалы
Как правильно кормить кошку или собаку, чтобы избежать ожирения
Борьба с вредителями комнатных роз: лучшие методы
Скажите прощай отёкам: 5 способов борьбы с лишней жидкостью
Из разряда проще не бывает: простой и вкусный салат с тунцом и овощами
Экономия топлива на холмистой дороге: секрет опытных водителей
Как избежать травм при катании на беговых лыжах
Как выбрать оптимальный вариант дистрибутива Linux
Долги по капремонту: как они переходят новому владельцу жилья
"Я за отечественные семена". Татьяна Жашкова рассказала, как выбирает семена томатов
Куда поехать вместо Анапы? Ответы туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.