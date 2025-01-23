Как правильно кормить кошку или собаку, чтобы избежать ожирения

Содержание домашних животных требует внимательного подхода, особенно когда речь идёт о питании. Ошибки в рационе кошек и собак могут привести к серьёзным проблемам, таким как ожирение, нарушения пищеварения или ухудшение общего состояния здоровья. Эксперты рассказали, как правильно кормить питомцев, чтобы они были здоровыми и активными.
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Дружба кошки и собаки
Питание кошек: ключевые рекомендации
Кошки — хищники, и их рацион должен обязательно включать качественный белок.
Правильный рацион:
Используйте готовые корма высокого качества или натуральный рацион, составленный ветеринарным диетологом.
Включайте термически обработанные мясо и рыбу, овощи, клетчатку и витаминно-минеральные добавки.
Что исключить:
Продукты с токсичными ингредиентами (лук, чеснок, авокадо, изюм).
Молоко, так как у взрослых кошек недостаточно лактазы, что может вызвать расстройство пищеварения.
Избегайте ошибок:
Натуральные продукты с человеческого стола, такие как картофель, хлеб и переработанное мясо, не подходят для кошек.
Кормление исключительно сухим кормом может привести к обезвоживанию. Добавляйте в рацион влажные корма и всегда обеспечивайте доступ к свежей воде.
Питание собак: основные правила
Для собак важно сбалансированное питание с правильным соотношением белков, жиров и углеводов.
График и контроль:
Кормите питомца по расписанию, регулируйте порции в зависимости от возраста, активности и физиологического состояния.
Не перекармливайте, чтобы избежать ожирения.
Правильный выбор:
Готовые сухие и влажные корма можно смешивать, добавляя свежие овощи и фрукты как лакомство.
В натуральной диете используйте нежирное мясо, морскую рыбу, злаки, овощи и кисломолочные продукты.
Что нельзя:
Жирное мясо, сладости, соленья, макароны, чеснок и лук категорически запрещены.
Не смешивайте домашнюю еду с готовыми кормами.
Советы для владельцев
Перекорм: частое угощение или большие порции — одна из главных причин ожирения у домашних животных.
Кастрация и стерилизация: после операций потребности питомцев в энергии снижаются, поэтому важно подобрать специальный корм.
Беременность: беременным кошкам и собакам требуется больше еды, ориентируйтесь на корма для беременных и кормящих.
Уточнения
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".