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Кошки с собачьим характером: породы, которые удивят

3:09
Зоосфера

Кошки славятся своей независимостью, но некоторые породы обладают удивительно собачьими чертами характера. Они преданны, легко поддаются дрессировке и даже с радостью гуляют на поводке. Эти питомцы становятся не просто животными, а настоящими компаньонами. В беседе с корреспондентом URA. RU ветеринар Михаил Шеляков рассказал, какие породы кошек похожи на собак и как беспородные питомцы могут стать самыми верными друзьями.

Хвост кошки
Фото: Wikipedia by LeaK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хвост кошки

Породы кошек с собачьим характером

Сибирская кошка

Сибирские кошки известны своими охранными качествами. Благодаря опыту выживания в дикой природе они чутко следят за обстановкой и могут предупредить владельцев о подозрительных изменениях. Несмотря на суровый вид, сибиряки отличаются ласковостью и дружелюбным характером.

Курильский бобтейл

Эти кошки обладают ярко выраженным охотничьим инстинктом, поэтому их лучше не содержать в одном доме с мелкими животными. Бобтейлы любят воду, легко привязываются к одному хозяину и проявляют преданность, сравнимую с собачьей. Они умны, хорошо обучаемы и охотно выполняют команды.

Сиамская кошка

Сиамы — это преданные компаньоны, которые любят следовать за хозяином по пятам, встречать его у двери и участвовать во всех делах. Эти кошки хорошо откликаются на своё имя, легко привыкают к шлейке и прогулкам.

Уральский рекс

Рексы отличаются активностью и общительностью. Они стремятся находиться рядом с хозяином, участвовать в домашних делах и любят сидеть на руках. Их легко обучить простым командам, и они прекрасно уживаются с другими животными.

Русская голубая

Игривые и любопытные русские голубые кошки хорошо подходят для частных домов, где могут гулять на свежем воздухе. Их активность и развитый охотничий инстинкт делают их отличными охотниками за игрушками.

Мэйн-кун

Мэйн-куны — одни из самых крупных кошек, известные своим интеллектом и способностью к обучению. Они с радостью встречают хозяев, любят детей и подходят для прогулок на поводке. Однако эта порода не отличается страстью к охоте, предпочитая спокойный отдых.

Беспородные кошки: прирождённые охотники

По мнению Михаила Шелякова, беспородные кошки, выросшие в уличных условиях, обладают выдающимся умом и сильным охотничьим инстинктом. Они хорошо поддаются дрессировке и привязываются к людям, которые дали им дом.

Как формируется характер кошки

Характер кошки зависит от многих факторов: породы, возраста, опыта общения с людьми и условий содержания. Особенно преданными часто становятся животные, взятые из приютов или с улицы. Если вы ищете питомца с "собачьим" характером, обратите внимание на породы с выраженной привязанностью к людям или гибридные варианты, которые сочетают в себе лучшие черты.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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