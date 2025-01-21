Болезнь любви: какие собаки могут болеть из-за разлуки с хозяином

Некоторые собаки испытывают сепарационную тревогу, и процесс их адаптации к одиночеству очень сложный и длительный. Эти питомцы не могут расстаться с хозяином ни на шаг, остро переживают разлуку и даже могут заболеть.

Фото: Вера Аронсон is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. Собака

Сепарационная тревога у собак — тревожное расстройство, при котором животное испытывает сильный стресс из-за расставания с близкими людьми. Это одна из самых распространенных проблем в поведении домашних собак, но не все владельцы осознают всю серьёзность ситуации.

Ветеринары классифицируют сепарационную тревогу как заболевание, основываясь на Международной классификации болезней (МКБ).

Сепарационная тревога у собак бывает двух типов:

1. Дистресс разлуки. Этот вид расстройства проявляется в нежелании расставаться с конкретным человеком.

2. Дистресс изоляции. Этот вид встречается гораздо чаще и характеризуется боязнью оставаться в одиночестве.

Признаки сепарационной тревоги

Вокализация. Когда собака остается одна, она может лаять, выть или скулить. Это может продолжаться от нескольких минут до тех пор, пока владелец не вернется домой.

Деструктивное поведение. Собака может крушить мебель, портить личные вещи членов семьи, грызть и царапать двери, пытаясь выбраться из дома. Такое поведение является следствием сильного стресса: все биохимические реакции в организме происходят гораздо быстрее, и животное буквально не может усидеть на месте.

Это состояние истощает нервную систему и организм в целом. Кроме того, собака может случайно или намеренно съесть что-то, что иногда удается извлечь только хирургическим путем.

Нечистоплотность. Если взрослая здоровая собака, которая обычно справляет нужду на улице, делает это дома, владельцу стоит насторожиться.

Редкие симптомы сепарационной тревоги:

Самоповреждения. Собака может раскусывать и разлизывать лапы, хвост и любые участки тела, до которых дотянется. На этих местах может выпасть шерсть, появиться дерматит или даже открытая рана. Болевые ощущения отвлекают животное от негативных эмоций.

Психогенный зуд. Может наблюдаться, когда реальной причины, например, кожного заболевания, нет, а неприятные ощущения есть.

Рвота или диарея. Эти симптомы связаны с воздействием гормонов стресса — кортизола и адреналина — на организм собаки. Они усиливают моторику толстой кишки, что приводит к выведению несформированных каловых масс. Кортизол также стимулирует выработку соляной кислоты в желудке, которая раздражает слизистую оболочку и вызывает рвоту.

Избыточное слюноотделение. При сильном испуге во рту появляется ощущение сухости. Чтобы справиться с этим, слюнные железы повышают свою производительность, увлажняя слизистую рта.

Неадекватные эмоциональные реакции. Собака может слишком сильно радоваться возвращению хозяина, чуть ли не взбираясь на стены от возбуждения. При этом животное долго не может успокоиться, а в приветственном лае часто слышны истерические нотки. Даже если вы вышли всего на 15 минут — ей кажется, что она долго была в напряжении и страхе, а теперь ее наконец «спасли», и она не выдержала.

Другая реакция — когда собака видит, что владелец собирается уходить, она блокирует ему выход. Это молчаливое сопротивление надвигающемуся стрессу. Но сопротивление может быть и громким — тогда собака так же бурно реагирует, как если бы её владелец не уходил, а, наоборот, вернулся.

Симптомы могут проявляться все или только некоторые, но чаще всего у собак с сепарационной тревогой наблюдаются два симптома из трёх. Реже — только один. В этом случае владельцы могут узнать о проблеме только случайно. Например, американский специалист по поведению собак Николь Уайльд узнала о расстройстве своей хаски Сьерры, когда однажды вернулась домой и увидела, что собака тяжело дышит. А тяжелое дыхание в состоянии покоя — признак сильного стресса у собак.

Считается, что некоторые породы подвержены сепарационной тревоге сильнее других. Особенно нуждаются в обществе хозяина:

- голден-ретриверы

- далматины

- немецкие овчарки

- кокер-спаниели

- джек-рассел-терьеры

- лабрадоры

- бордер-колли

- таксы

Кроме того, в группе риска: собаки одиноких людей и бездетных пар, а также молодые особи (до 3 лет).

Интересно, что тревога разлуки больше характерна для кобелей. Девочки справляются с одиночеством лучше. Соотношение полов в этом вопросе составляет 60% на 40%.

Но, к сожалению, ни один владелец не застрахован от «сепаратки» полностью.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



