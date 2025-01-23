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Экологи бьют тревогу: озеру Альбано грозит экологическая катастрофа

2:07
Зоосфера

Озеро Альбано, одно из самых красивых природных мест Кастелли Романи, сталкивается с двумя серьёзными экологическими проблемами. Помимо прогрессирующего высыхания, которое уже давно вызывает беспокойство экологов, возникла новая угроза — инвазивный вид брюхоногих моллюсков Planorbella duryi.

Птица гага
Фото: commons.wikimedia.org by Timin Ilya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Птица гага

Эти пресноводные улитки, родом из тропической Флориды, быстро распространились по озеру, серьёзно нарушая его экологический баланс.

Что произошло

Всё внимание к ситуации привлекла страница Facebook Scienze Naturale, известная своими научно-популярными публикациями. На одной из фотографий, опубликованных Андреа Бонифази, запечатлено, как традиционные чёрные вулканические пляжи озера превратились в белые "ковры" из раковин умерших улиток.

Этот инопланетный вид впервые был замечен в Лацио в 1986 году, но только сейчас, благодаря отсутствию естественных хищников, популяция моллюсков в озере Альбано начала расти с пугающей скоростью. Массовая смертность улиток привела к накоплению их раковин на берегу, что изменило не только визуальный облик пляжей, но и само состояние местной экосистемы.

Почему это опасно

Инвазивные виды, такие как Planorbella duryi, способны глубоко трансформировать окружающую среду. Они лишены естественных конкурентов, что позволяет им бесконтрольно размножаться, нарушая хрупкий природный баланс. Это наглядный пример того, как чужеродные виды могут оказывать разрушительное влияние на экосистему.

Что делать

На данный момент ситуация требует срочного внимания со стороны компетентных органов. Необходимо оценить, какие меры могут быть предприняты, чтобы остановить распространение улиток и минимизировать ущерб для озера. Тем временем, публикация на Scienze Naturale служит важным напоминанием о том, как важно правильно управлять биоразнообразием и защищать природные экосистемы.

Уточнения

Брюхоногие или гастроподы, или улитки (лат. Gastropoda, от др.-греч. γαστήρ - брюхо и πούς - нога), — самый многочисленный класс в составе типа моллюсков (Mollusca), который включает около 110 тыс. видов, в России — 1620 видов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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