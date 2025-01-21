Рысь напала на собаку: как хищник оказался в Арамиле

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Жители города-спутника Екатеринбурга — Арамиля — столкнулись с неожиданной угрозой. На днях в частном секторе была замечена рысь, которая не только бродила по дворам, но и напала на домашнее животное.

Фото: Designed by Freepik by DejaVu Designs, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рысь

20 января дикая кошка пробралась во двор на улице Химиков и напала на собаку. Хозяин пса рассказал, что хищница вытащила животное из конуры и нанесла ему тяжёлые травмы. Ветеринарам пришлось усыпить собаку, поскольку её состояние было критическим. По словам очевидцев, рысь оставалась во дворе более двух часов после нападения.

Хищник пугает местных жителей

Об этом инциденте сообщили в областной департамент по охране животного мира и полицию. Между тем жители Арамиля пишут в местных сообществах, что видели рысь ещё 18 января, когда она бегала по огородам.

Люди опасаются выходить на улицу и боятся за своих домашних животных. Рысь легко может перелезть через забор или взобраться на дерево, что делает её присутствие ещё более пугающим — сообщает "Царьград".

Что говорят эксперты

Специалисты предупреждают, что такое поведение диких животных может быть связано с бешенством. Заболевшие звери нередко теряют страх перед людьми и проявляют агрессию. Жители района просят власти и соответствующие службы оперативно разобраться с ситуацией, чтобы обезопасить население.

Как защититься

Эксперты советуют жителям, сталкивающимся с дикими животными:

Не приближаться к ним, даже если зверь кажется безобидным.

Сообщать о встречах с хищниками в полицию или специализированные службы.

Укрепить заборы и держать домашних животных под постоянным контролем.

На данный момент ситуация остаётся напряжённой, и местные жители надеются, что рысь будет поймана в ближайшее время.

Уточнения

Ры́си (лат. Lynx, др.-рус. *рьсъ "рыжий") — род хищных млекопитающих семейства кошачьих, наиболее близкий к роду кошек (Felis).

