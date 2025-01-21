Рысь напала на собаку: как хищник оказался в Арамиле

Жители города-спутника Екатеринбурга — Арамиля — столкнулись с неожиданной угрозой. На днях в частном секторе была замечена рысь, которая не только бродила по дворам, но и напала на домашнее животное.
20 января дикая кошка пробралась во двор на улице Химиков и напала на собаку. Хозяин пса рассказал, что хищница вытащила животное из конуры и нанесла ему тяжёлые травмы. Ветеринарам пришлось усыпить собаку, поскольку её состояние было критическим. По словам очевидцев, рысь оставалась во дворе более двух часов после нападения.
Об этом инциденте сообщили в областной департамент по охране животного мира и полицию. Между тем жители Арамиля пишут в местных сообществах, что видели рысь ещё 18 января, когда она бегала по огородам.
Люди опасаются выходить на улицу и боятся за своих домашних животных. Рысь легко может перелезть через забор или взобраться на дерево, что делает её присутствие ещё более пугающим — сообщает "Царьград".
Специалисты предупреждают, что такое поведение диких животных может быть связано с бешенством. Заболевшие звери нередко теряют страх перед людьми и проявляют агрессию. Жители района просят власти и соответствующие службы оперативно разобраться с ситуацией, чтобы обезопасить население.
Эксперты советуют жителям, сталкивающимся с дикими животными:
На данный момент ситуация остаётся напряжённой, и местные жители надеются, что рысь будет поймана в ближайшее время.
Ры́си (лат. Lynx, др.-рус. *рьсъ "рыжий") — род хищных млекопитающих семейства кошачьих, наиболее близкий к роду кошек (Felis).
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