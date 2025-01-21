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Учёные научились идентифицировать леопардов по голосам

Зоосфера

Исследователи из университета Эксетер создали инновационный способ идентификации леопардов, основываясь на их уникальных звуках.

Детеныш леопарда
Фото: openverse.org by MacJewell, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Детеныш леопарда

В национальном парке Ньерере в Танзании была развернута сеть из 64 камер-ловушек и звуковых регистраторов, которые фиксировали вокализации леопардов с 20 сентября по 20 ноября 2023 года. Команда исследователей проанализировала более 191 кадра и сопоставила их с аудиозаписями, выявив, что характерный "пилящий рев" леопардов состоит из трех составляющих и отличается для каждой индивидуальности.

В результате этой работы удалось идентифицировать 42 различных леопарда, из которых 14 были подтверждены по звуковым записям. Система распознавания показала впечатляющую точность в 93,1%. Такой подход является недорогим и эффективным инструментом для оценки численности леопардов, представляя собой альтернативу традиционным методам наблюдения за дикой природой.

 

 

 

Уточнения

Танза́ния  — государство в Восточной Африке. Входит в Содружество наций. На севере граничит с Кенией и Угандой, на западе с Руандой, Бурунди и Демократической Республикой Конго, а на юге с Замбией, Малави и Мозамбиком. Восточной границей является Индийский океан.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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