Как киты могут помочь людям в борьбе с климатическими изменениями

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

По последним научным данным, важно учитывать значимость крупнейших морских созданий — китов — в процессе поглощения углерода и, следовательно, в уменьшении уровня углекислого газа в атмосфере Земли.

Фото: Wikimedia Commons by Gregory "Slobirdr" Smith is licensed under Public domain горбатый кит, хвост

Биолог Хайди Пирсон отмечает, что исследование вклада этих млекопитающих в углеродный цикл является активно развивающейся научной областью, способной поддержать не только охрану океанической экосистемы, но и эффективные стратегии борьбы с изменением климата. Однако для успешного продвижения в этом направлении необходимо объединение усилий морских экологов, океанографов, биогеохимиков, экономистов и других профессионалов.

Киты могут весить до ста пятидесяти тонн и имеют продолжительность жизни свыше ста лет. Углерод составляет основную часть их биомассы, и поголовье этих морских гигантов представляет собой огромный резерв органического углерода в океанической среде.

По мнению специалистов, благодаря своим размерам и долголетию киты значительно влияют на углеродный цикл. Они накапливают углерод более эффективно, чем мелкие организмы, потребляют большие объемы пищи и выделяют значительное количество естественных отходов. Учитывая, что усатые киты совершают одни из самых длинных миграций, их роль в углеродном цикле на уровне океана невозможно переоценить.

Уточнения

Киты́ — морские млекопитающие из инфраотряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям. Косатка и гринды имеют слово «кит» в своих неофициальных названиях («кит-убийца»), хотя по строгой таксономии они являются дельфинами. В устаревшей классификации под китами подразумевали гладких китов (лат. Balaenidae).



