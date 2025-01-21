Названо животное с самой дорогой кровью, которое очень важно для человека

Животное с самой дорогой кровью

Американский мечехвост (Limulus polyphemus) имеет голубую кровь, которая стоит 350 тысяч крон за литр. Мечехвосты обитают в океанах уже 450 миллионов лет и напоминают окаменелости.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Дно океана

Уникальные особенности крови

Мечехвосты имеют гемолимфу, аналогичную крови беспозвоночных, с синим цветом из-за гемоцианина. В их крови отсутствуют белые кровяные тельца, но есть амебоциты, быстро реагирующие на бактериальные токсины.

Медицинское значение крови

Кровь мечехвостов используется для тестирования стерильности медицинских приборов и вакцин. Вакцинация без крови мечехвостов была бы менее безопасной.

Проблемы и последствия

Отлов членистоногих для взятия крови является стрессом для животных. От 10 до 30% особей не выживают после отлова, а выжившие страдают от плохого самочувствия. Ученые пытаются разработать альтернативные методы проверки стерильности вакцин, но они остаются дорогими.

Сокращение численности мечехвостов

Несмотря на важность крови мечехвостов, их численность сокращается из-за отлова и стресса.

Уточнения

Мечехво́сты (лат. Xiphosurida) — отряд водных хелицеровых из класса меростомовых (Merostomata).

