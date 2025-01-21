Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как киты могут помочь людям в борьбе с климатическими изменениями
Оттенок улыбки: как добиться идеального цвета
Тюль или портьеры? Что выбрать для небольшого помещения
Новые правила для водителей: когда менять права, чтобы избежать штрафа
Что нужно знать о физических нагрузках после 40 лет: советы для сохранения здоровья
Секреты модного образа с элементами змеиного принта
Домашние цитрусы: секреты получения плодов от лимонов до апельсинов
Этот гормон помогает мозгу справляться с голодом
По заветам Forbes — анализ криптовалют на начало 2025 года

Названо животное с самой дорогой кровью, которое очень важно для человека

Зоосфера

Животное с самой дорогой кровью

Американский мечехвост (Limulus polyphemus) имеет голубую кровь, которая стоит 350 тысяч крон за литр. Мечехвосты обитают в океанах уже 450 миллионов лет и напоминают окаменелости.

Дно океана
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Дно океана

Уникальные особенности крови 

Мечехвосты имеют гемолимфу, аналогичную крови беспозвоночных, с синим цветом из-за гемоцианина. В их крови отсутствуют белые кровяные тельца, но есть амебоциты, быстро реагирующие на бактериальные токсины.

Медицинское значение крови

Кровь мечехвостов используется для тестирования стерильности медицинских приборов и вакцин. Вакцинация без крови мечехвостов была бы менее безопасной.

Проблемы и последствия

Отлов членистоногих для взятия крови является стрессом для животных. От 10 до 30% особей не выживают после отлова, а выжившие страдают от плохого самочувствия. Ученые пытаются разработать альтернативные методы проверки стерильности вакцин, но они остаются дорогими.

Сокращение численности мечехвостов

Несмотря на важность крови мечехвостов, их численность сокращается из-за отлова и стресса.

Уточнения

Мечехво́сты (лат. Xiphosurida) — отряд водных хелицеровых из класса меростомовых (Merostomata).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В Казахстане официально признали новую породу собаки
Домашние животные
В Казахстане официально признали новую породу собаки Аудио 
Рассказываем, как обмануть яблони и груши, чтобы они плодоносили каждый год
Садоводство, цветоводство
Рассказываем, как обмануть яблони и груши, чтобы они плодоносили каждый год Аудио 
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Общество
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении Аудио 
Популярное
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться

После начала спецоперации на Украине Чулпан Хаматова покинула Россию и переехала в Латвию.

Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Сводка с фронта: ВСУ расстреливают мирных людей в Курске, наступление в Донбассе Дмитрий Плотников О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе Сергей Лебедев Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен Любовь Степушова
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Последние материалы
Павел Прилучный сделал неоднозначное заявление о своём сыне: ты мне вообще надоел
НАСА бьет тревогу: астероид апокалипсиса движется к Земле
Трамп начинает с отмены указов Байдена: 78 документов аннулированы
Касается любви: Алсу подготовила новый иск к Абрамову
Бордер-колли защищает свои игрушки от "огня" — видео покорило миллионы
Сводка с фронта: ВСУ расстреливают мирных людей в Курске, наступление в Донбассе
Быстро и вкусно! Рецепт приготовления нежной творожной запеканки
Как ведет себя кошка, у которой есть глисты? Эти признаки должны вас насторожить
Ускоряем прорастание пеларгонии: эффективные методы для цветоводов
Впервые в истории за пределами Земли нашли дождевые облака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.