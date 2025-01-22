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Почему собаки не любят, когда их гладят по голове

2:05
Зоосфера

Можно ли гладить собаку по голове: важное правило для всех

Многие считают, что гладить собаку по голове — это универсальный способ показать ей свою любовь. Однако эксперты предупреждают, что этот жест может быть неправильно воспринят питомцем. Глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, почему не всегда стоит гладить собаку по голове.

Боксёр
Фото: commons.wikimedia.org by Мостафамераджи, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боксёр

Почему собаки могут не любить ласку по голове

Гладить собаку по голове — жест, который люди считают ласковым, но животные воспринимают иначе. В дикой природе этот жест ассоциируется с доминированием. Собаки и другие животные используют прикосновения к голове, чтобы показать превосходство над более слабым конкурентом.

Особенно важно избегать такого поведения с чужими или бродячими собаками. Они могут воспринять это как угрозу и проявить агрессию.

Исключения для домашних питомцев

Гладить по голове можно только своего питомца и только в случае, если он привык к этому жесту. Однако даже с домашней собакой важно следить за её реакцией. Если животное начинает нервничать, лучше избегать таких ласк в будущем.

Почему не стоит трогать живот собаки

Ещё одно популярное заблуждение связано с прикосновениями к животу. Многие считают, что собака, лежащая на спине, просит погладить её. Однако это не всегда так.
Такая поза может означать:

  • Страх — собака чувствует угрозу.
  • Покорность — демонстрация подчинения.

В этих случаях прикосновения могут только усилить тревогу питомца.

Заключение

Ласка собаки требует внимательности и понимания её поведения. Гладить по голове или животу можно только своего питомца и только если это ему действительно нравится. Для чужих собак лучше выбирать нейтральные жесты, такие как поглаживания по спине или бокам, чтобы избежать недопонимания и возможной агрессии.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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