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Лабрадоры и ожирение: как справиться с генетической предрасположенностью

2:02
Зоосфера

Почему лабрадоры всегда голодны: генетическая причина

Лабрадоры известны своей любовью к еде, но за этим поведением стоит не только их темперамент. Исследование, проведённое учёными из Кембриджского университета, выявило генетическую мутацию, которая объясняет постоянное чувство голода у этих собак и их склонность к ожирению.

Счастливый лабрадор
Фото: Wikipedia by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Счастливый лабрадор

Генетическая мутация и её последствия

Учёные изучили ген проопиомеланокортина (POMC), который играет ключевую роль в регулировании аппетита и метаболизма. У одного из четырёх лабрадоров и двух третей прямошёрстных ретриверов была обнаружена мутация в этом гене.
Особенности собак с мутацией:

  1. Постоянное чувство голода.
  2. Уменьшенное сжигание калорий на 25 %, что замедляет метаболизм.

Этот "двойной удар" приводит к тому, что собаки настойчивее ищут еду и быстрее набирают лишний вес.

Историческое наследие

Интересно, что мутация POMC унаследована от вымершей породы водяной собаки Сент-Джона. Эти животные обитали на канадском побережье, где выживание зависело от способности накапливать энергию из высококалорийной пищи. Этот генетический "багаж" сохранился у современных лабрадоров.

Рекомендации владельцам

Несмотря на генетическую предрасположенность, ожирение у лабрадоров можно предотвратить. Владельцам рекомендуется:

  • Строго контролировать рацион.
  • Ограничивать количество угощений.
  • Обеспечивать регулярную физическую активность.

Эти меры помогут поддерживать здоровый вес и избежать проблем со здоровьем.

Заключение

Постоянное чувство голода у лабрадоров связано с генетической мутацией, которая делает их более уязвимыми к ожирению. Однако с правильным питанием и физической нагрузкой эту проблему можно эффективно контролировать, сохраняя здоровье и активность вашего питомца.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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