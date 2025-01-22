Лабрадоры и ожирение: как справиться с генетической предрасположенностью

Лабрадоры известны своей любовью к еде, но за этим поведением стоит не только их темперамент. Исследование, проведённое учёными из Кембриджского университета, выявило генетическую мутацию, которая объясняет постоянное чувство голода у этих собак и их склонность к ожирению.
Генетическая мутация и её последствия
Учёные изучили ген проопиомеланокортина (POMC), который играет ключевую роль в регулировании аппетита и метаболизма. У одного из четырёх лабрадоров и двух третей прямошёрстных ретриверов была обнаружена мутация в этом гене.
Особенности собак с мутацией:
Этот "двойной удар" приводит к тому, что собаки настойчивее ищут еду и быстрее набирают лишний вес.
Историческое наследие
Интересно, что мутация POMC унаследована от вымершей породы водяной собаки Сент-Джона. Эти животные обитали на канадском побережье, где выживание зависело от способности накапливать энергию из высококалорийной пищи. Этот генетический "багаж" сохранился у современных лабрадоров.
Рекомендации владельцам
Несмотря на генетическую предрасположенность, ожирение у лабрадоров можно предотвратить. Владельцам рекомендуется:
Эти меры помогут поддерживать здоровый вес и избежать проблем со здоровьем.
Заключение
Постоянное чувство голода у лабрадоров связано с генетической мутацией, которая делает их более уязвимыми к ожирению. Однако с правильным питанием и физической нагрузкой эту проблему можно эффективно контролировать, сохраняя здоровье и активность вашего питомца.
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