Что скрывает этикетка: разбираем состав корма для вашего питомца

Выбор готового корма для кошек и собак может быть непростой задачей из-за большого количества предложений на рынке. Разберемся, как анализировать состав корма, чтобы он соответствовал потребностям вашего питомца.
Перед покупкой важно убедиться, что корм подходит вашему питомцу по возрасту и размеру.
Состав на упаковке всегда указывается в порядке убывания: первый ингредиент — тот, которого в корме больше всего, и так далее.
Если на первом месте указано мясо или мясные ингредиенты, это хороший показатель. Важно, чтобы мясные компоненты занимали основную часть корма. Дополнительные ингредиенты, такие как овощи и фрукты, обеспечивают питомца клетчаткой, витаминами и минералами.
Злаки являются спорным компонентом в составе кормов. В небольших количествах они могут быть полезны, например, способствовать нормальной работе желудочно-кишечного тракта. Однако:
Качественные корма обязательно содержат сбалансированный комплекс витаминов, минералов и жирных кислот. Этот комплекс подбирается с учетом возрастных и физиологических особенностей питомца, чтобы поддерживать его здоровье и активность.
Чтобы выбрать качественный корм, внимательно изучайте состав. Ищите корма, в которых на первом месте указаны мясные ингредиенты, минимальное содержание злаков и сбалансированный витаминно-минеральный комплекс. Это поможет вашему питомцу получать все необходимое для здоровья и долголетия.
Кошачий корм — корм, предназначенный для потребления домашними кошками.
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