Что скрывает этикетка: разбираем состав корма для вашего питомца

2:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Выбор готового корма для кошек и собак может быть непростой задачей из-за большого количества предложений на рынке. Разберемся, как анализировать состав корма, чтобы он соответствовал потребностям вашего питомца.

Фото: openverse.org by mmechtley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Миска с кормом и водой

Учитывайте возраст и размер

Перед покупкой важно убедиться, что корм подходит вашему питомцу по возрасту и размеру.

Возраст: корм для котят не подходит взрослым кошкам, так как у них разные потребности.

корм для котят не подходит взрослым кошкам, так как у них разные потребности. Размер: у собак корма часто разделяются на категории по размеру (маленькие, средние, крупные породы).

Как читать состав корма

Состав на упаковке всегда указывается в порядке убывания: первый ингредиент — тот, которого в корме больше всего, и так далее.

Если на первом месте указано мясо или мясные ингредиенты, это хороший показатель. Важно, чтобы мясные компоненты занимали основную часть корма. Дополнительные ингредиенты, такие как овощи и фрукты, обеспечивают питомца клетчаткой, витаминами и минералами.

Что нужно знать о злаках

Злаки являются спорным компонентом в составе кормов. В небольших количествах они могут быть полезны, например, способствовать нормальной работе желудочно-кишечного тракта. Однако:

Злаки не должны быть основным ингредиентом.

Корма для кошек и собак, как хищников, должны базироваться на мясных компонентах.

Важность витаминов и минералов

Качественные корма обязательно содержат сбалансированный комплекс витаминов, минералов и жирных кислот. Этот комплекс подбирается с учетом возрастных и физиологических особенностей питомца, чтобы поддерживать его здоровье и активность.

Заключение

Чтобы выбрать качественный корм, внимательно изучайте состав. Ищите корма, в которых на первом месте указаны мясные ингредиенты, минимальное содержание злаков и сбалансированный витаминно-минеральный комплекс. Это поможет вашему питомцу получать все необходимое для здоровья и долголетия.

Уточнения

Кошачий корм — корм, предназначенный для потребления домашними кошками.

