Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простые способы сделать губы визуально объёмнее
Петросян показал, как отдыхает на Мальдивах с молодой женой
Athletic core: как спорт-шик изменил моду 2025 года
Пользователи Windows 11 столкнутся с принудительными обновлениями до 24H2
Женщины с именем Елена возглавили рейтинг покупательниц квартир
5 привычек, которые могут привести к высокому уровню холестерина
Лабрадоры и ожирение: как справиться с генетической предрасположенностью
Ирак, 21 век — легализация замужества с 9 лет
Доллар впервые за год упал ниже 100 рублей — что это значит для туристов

Что скрывает этикетка: разбираем состав корма для вашего питомца

2:10
Зоосфера

Выбор готового корма для кошек и собак может быть непростой задачей из-за большого количества предложений на рынке. Разберемся, как анализировать состав корма, чтобы он соответствовал потребностям вашего питомца.

Миска с кормом и водой
Фото: openverse.org by mmechtley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Миска с кормом и водой

Учитывайте возраст и размер

Перед покупкой важно убедиться, что корм подходит вашему питомцу по возрасту и размеру.

  • Возраст: корм для котят не подходит взрослым кошкам, так как у них разные потребности.
  • Размер: у собак корма часто разделяются на категории по размеру (маленькие, средние, крупные породы).

Как читать состав корма

Состав на упаковке всегда указывается в порядке убывания: первый ингредиент — тот, которого в корме больше всего, и так далее.

Если на первом месте указано мясо или мясные ингредиенты, это хороший показатель. Важно, чтобы мясные компоненты занимали основную часть корма. Дополнительные ингредиенты, такие как овощи и фрукты, обеспечивают питомца клетчаткой, витаминами и минералами.

Что нужно знать о злаках

Злаки являются спорным компонентом в составе кормов. В небольших количествах они могут быть полезны, например, способствовать нормальной работе желудочно-кишечного тракта. Однако:

  • Злаки не должны быть основным ингредиентом.
  • Корма для кошек и собак, как хищников, должны базироваться на мясных компонентах.

Важность витаминов и минералов

Качественные корма обязательно содержат сбалансированный комплекс витаминов, минералов и жирных кислот. Этот комплекс подбирается с учетом возрастных и физиологических особенностей питомца, чтобы поддерживать его здоровье и активность.

Заключение

Чтобы выбрать качественный корм, внимательно изучайте состав. Ищите корма, в которых на первом месте указаны мясные ингредиенты, минимальное содержание злаков и сбалансированный витаминно-минеральный комплекс. Это поможет вашему питомцу получать все необходимое для здоровья и долголетия.

Уточнения

Кошачий корм — корм, предназначенный для потребления домашними кошками.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
Шоу-бизнес
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки Аудио 
Крупное месторождение золота открыто в Магаданской области компанией Павлик
Экономика и бизнес
Крупное месторождение золота открыто в Магаданской области компанией Павлик Аудио 
Красной икре — красную цену: почему икра дешевеет
Экономика и бизнес
Красной икре — красную цену: почему икра дешевеет Аудио 
Популярное
Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака

Старость приносит собакам не только мудрость, но и множество трудностей. Узнайте, как помочь пожилому питомцу справиться с возрастными изменениями.

Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Роскошный курорт в Северной Корее готовится принять первых российских туристов
Сводка с фронта: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за Украину, Трамп поручил Келлогу завершить войну на Украине за 100 дней Дмитрий Плотников TGE и AMVETS: куда пойдёт армия РФ на пике военного могущества Олег Володин Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф Любовь Степушова
Крупное месторождение золота открыто в Магаданской области компанией Павлик
Как на детях Муцениеце и Прилучного отразится публичный конфликт родителей
Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум
Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум
Последние материалы
В посуде из этого материала нельзя хранить квашеные и маринованные продукты
Смена дома без стресса: как подготовить кошку к переезду
Как вырастить много больших и сочных плодов перца
Эта специя сделает борщ рубиновым: добавьте в зажарку и наслаждайтесь результатом
Самоконтроль или страх за свое существование — политолог Ищенко о перспективе ударов по АЭС
Философия K-beauty: как кореянки ухаживают за кожей
Юрия Лозу поразила новость о похищении у пенсионерки 350 миллионов рублей
Снотворные препараты снижают очистку мозга от токсинов
Как обновить бабушкин интерьер, не потратив ни копейки
Рис и курица в духовке: простой рецепт для ужина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.