Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ирак, 21 век — легализация замужества с 9 лет
Доллар впервые за год упал ниже 100 рублей — что это значит для туристов
Масло быстро густеет зимой? Это явный признак фальшивки — срочно проверьте
Путь просвещения, длинною в жизнь — 93-летняя учительница продолжает дарить знания детям
Экс-владельцы Макфы перечислили 5 млн руб. суду для мирового соглашения
В посуде из этого материала нельзя хранить квашеные и маринованные продукты
Как вырастить много больших и сочных плодов перца
Эта специя сделает борщ рубиновым: добавьте в зажарку и наслаждайтесь результатом
Самоконтроль или страх за свое существование — политолог Ищенко о перспективе ударов по АЭС

Смена дома без стресса: как подготовить кошку к переезду

2:13
Зоосфера

Правда ли, что кошки не любят переезжать: как уменьшить стресс питомца

Кошки известны своей привязанностью к территории, и переезд для них часто становится настоящим испытанием. Однако с правильным подходом можно помочь питомцу легче адаптироваться к изменениям. Давайте разберёмся, почему кошки так не любят менять место жительства и как снизить их стресс.

Кот
Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кот

Почему кошки привязаны к территории

Для кошек безопасность и комфорт связаны с их территорией, где присутствуют знакомые запахи и привычные вещи.
Ключевые элементы их пространства:

  • Лежанка или подоконник, где кошка любит отдыхать.
  • Миска, когтеточка и лоток.
  • Любимые игрушки.

Покидая привычное место, кошка ощущает угрозу. Кроме того, её может пугать разлука с хозяином, к которому она часто привязывается не меньше, чем собаки.

Как помочь кошке при переезде

Если вы планируете вывезти кошку на дачу или сменить место жительства, следуйте этим рекомендациям:

1.Подготовьте переноску

Заранее дайте кошке привыкнуть к переноске:

  • Постелите внутрь плед с её запахом.
  • Положите немного корма.
  • Оставьте переноску открытой, чтобы кошка могла изучить её самостоятельно.

2.Возьмите привычные вещи

На новое место возьмите старые игрушки, миски, когтеточку и лоток. Новые вещи могут вызвать стресс, поэтому важно сохранить привычные элементы окружения.

3.Дайте кошке освоиться

После переезда не спешите кормить или гладить питомца. Дайте ей время осмотреть новое пространство и убедиться в его безопасности. Только после этого кошка начнёт чувствовать себя комфортно.

Заключение

Кошки не любят переезды из-за привязанности к территории и привычкам. Но если вы заранее подготовите переноску, возьмёте на новое место любимые вещи питомца и дадите ему время адаптироваться, стресс можно минимизировать. Забота и терпение помогут вашему пушистому другу легче справиться с переменами.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова
Шоу-бизнес
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова Аудио 
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Шоу-бизнес
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел Аудио 
Рассказываем, как обмануть яблони и груши, чтобы они плодоносили каждый год
Садоводство, цветоводство
Рассказываем, как обмануть яблони и груши, чтобы они плодоносили каждый год Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Эти культуры не «переносят» золу – проверьте свои грядки
Сводка с фронта: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за Украину, Трамп поручил Келлогу завершить войну на Украине за 100 дней Дмитрий Плотников TGE и AMVETS: куда пойдёт армия РФ на пике военного могущества Олег Володин Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф Любовь Степушова
О чём водители забывают при остановке ГАИ: советы автоюриста
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Последние материалы
В посуде из этого материала нельзя хранить квашеные и маринованные продукты
Смена дома без стресса: как подготовить кошку к переезду
Как вырастить много больших и сочных плодов перца
Эта специя сделает борщ рубиновым: добавьте в зажарку и наслаждайтесь результатом
Самоконтроль или страх за свое существование — политолог Ищенко о перспективе ударов по АЭС
Философия K-beauty: как кореянки ухаживают за кожей
Юрия Лозу поразила новость о похищении у пенсионерки 350 миллионов рублей
Снотворные препараты снижают очистку мозга от токсинов
Как обновить бабушкин интерьер, не потратив ни копейки
Рис и курица в духовке: простой рецепт для ужина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.