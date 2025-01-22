Как отучить собаку лаять на шум бытовой техники

Для собак пылесос — это не привычная бытовая техника, а пугающий объект, шумный и непонятный. Однако с этим страхом можно справиться, используя последовательные действия и терпение. Вот несколько эффективных способов, которые помогут приучить вашего питомца к пылесосу.
Начните с самого простого — познакомьте собаку с выключенным пылесосом.
Повторяйте этот процесс в течение недели, чтобы собака привыкла к присутствию пылесоса в доме.
Когда питомец перестанет бояться вида пылесоса, начните двигать его:
Цель — добиться равнодушного отношения собаки к технике.
Если собаку пугает не вид, а шум пылесоса, потребуется дополнительная работа:
На этапе приучения лучше убираться в отсутствие собаки. Попросите члена семьи выгулять питомца или займитесь уборкой, пока собака находится в другой комнате. Постепенно сокращайте её изоляцию, позволяя находиться рядом с работающим пылесосом.
Отучить собаку лаять на пылесос возможно, если проявить терпение и действовать поэтапно. Постепенное привыкание, положительное подкрепление и понимание страха питомца помогут вам справиться с этой проблемой. Вскоре уборка больше не будет сопровождаться лайом, а ваш дом станет местом спокойствия для всех его обитателей.
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