Мочекаменная болезнь у кошек: 5 советов для профилактики

2:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мочекаменная болезнь (МКБ) — серьезное заболевание, которое может доставить кошке дискомфорт и привести к серьезным осложнениям. Причины возникновения варьируются от недостатка жидкости до неправильного рациона. Чтобы минимизировать риск, важно соблюдать простые рекомендации.

Фото: flickr.com by Эйприл Киллингсворт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кошка

Обеспечьте питомца водой

Достаточное потребление воды — ключевой фактор профилактики МКБ. Если вы не можете ежедневно менять воду в миске, рассмотрите покупку питьевого фонтанчика. Проточная вода стимулирует кошек пить больше, что помогает снизить риск образования кристаллов в мочевыводящих путях.

Балансируйте рацион

Для кошек, склонных к МКБ, важно комбинировать сухие и влажные корма. Выбирайте рационы с пометками "Профилактика мочекаменной болезни" или "Для стерилизованных", и учитывайте возраст питомца. Контроль калорийности рациона поможет поддерживать оптимальный вес и здоровье.

Стимулируйте активность

Физическая активность не менее важна. Играйте с кошкой с помощью игрушек или приобретите интерактивные модели, которые развивают ловкость. Активность поддерживает здоровье мочевыводящих путей и предотвращает избыточный вес.

Контролируйте режим питания

Соблюдайте режим кормления, чтобы избежать переедания. Дробное питание, например, два раза в день, помогает поддерживать вес в норме. Умные кормушки могут помочь, предоставляя кошке только необходимую порцию пищи.

Избегайте переохлаждения

Переохлаждение может стать триггером для обострения МКБ. Даже летом кондиционеры могут создавать неблагоприятные условия. Уютный лежак или домик для кошки помогут сохранить тепло и обеспечить комфорт, особенно для пожилых питомцев.

Итог

Своевременная забота о здоровье кошки, правильное питание, достаточное количество воды и активность — это базовые принципы, которые помогут избежать мочекаменной болезни. Следуйте этим рекомендациям, чтобы ваш питомец оставался здоровым и счастливым.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

