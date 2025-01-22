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Мочекаменная болезнь у кошек: 5 советов для профилактики

2:14
Зоосфера

Мочекаменная болезнь (МКБ) — серьезное заболевание, которое может доставить кошке дискомфорт и привести к серьезным осложнениям. Причины возникновения варьируются от недостатка жидкости до неправильного рациона. Чтобы минимизировать риск, важно соблюдать простые рекомендации.

Кошка
Фото: flickr.com by Эйприл Киллингсворт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка

Обеспечьте питомца водой

  • Достаточное потребление воды — ключевой фактор профилактики МКБ. Если вы не можете ежедневно менять воду в миске, рассмотрите покупку питьевого фонтанчика. Проточная вода стимулирует кошек пить больше, что помогает снизить риск образования кристаллов в мочевыводящих путях.

Балансируйте рацион

  • Для кошек, склонных к МКБ, важно комбинировать сухие и влажные корма. Выбирайте рационы с пометками "Профилактика мочекаменной болезни" или "Для стерилизованных", и учитывайте возраст питомца. Контроль калорийности рациона поможет поддерживать оптимальный вес и здоровье.

Стимулируйте активность

  • Физическая активность не менее важна. Играйте с кошкой с помощью игрушек или приобретите интерактивные модели, которые развивают ловкость. Активность поддерживает здоровье мочевыводящих путей и предотвращает избыточный вес.

Контролируйте режим питания

  • Соблюдайте режим кормления, чтобы избежать переедания. Дробное питание, например, два раза в день, помогает поддерживать вес в норме. Умные кормушки могут помочь, предоставляя кошке только необходимую порцию пищи.

Избегайте переохлаждения

  • Переохлаждение может стать триггером для обострения МКБ. Даже летом кондиционеры могут создавать неблагоприятные условия. Уютный лежак или домик для кошки помогут сохранить тепло и обеспечить комфорт, особенно для пожилых питомцев.

Итог

Своевременная забота о здоровье кошки, правильное питание, достаточное количество воды и активность — это базовые принципы, которые помогут избежать мочекаменной болезни. Следуйте этим рекомендациям, чтобы ваш питомец оставался здоровым и счастливым.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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