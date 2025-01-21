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"Эти люди такие злые": собака в метро покорила сердца миллионов

3:08
Зоосфера

Собаки умеют приносить радость не только себе, но и окружающим. Поглаживание собаки активирует эмоциональные процессы в мозге и вызывает положительные эмоции. Однако на недавней поездке в метро Лондона пёс по имени Гилберт столкнулся с неожиданным равнодушием пассажиров.

Пёс Гилберт
Фото: TikTok by thatweirdboatgirl
Пёс Гилберт

Знакомьтесь: Гилберт

Гилберт, метис мопса, кавалер-кинг-чарльз-спаниеля и брюссельского гриффона, уже давно стал звездой в своём районе. Его хозяйка, Шеннон, рассказала Newsweek, что купила пса, когда ему было всего 10 недель:
"Он обожает людей, объятия и любит сидеть на коленях," поделилась она.

Особенность Гилберта — его дружелюбие и харизма. Обычно, когда он путешествует по городу, он собирает множество комплиментов и поглаживаний.

Поездка, которая удивила

Недавно Шеннон взяла Гилберта с собой в гости к подруге, живущей в районе Кэмден. Пёс, одетый в элегантный галстук-бабочку, был уверен, что кто-то из пассажиров лондонского метро не сможет устоять перед его обаянием.

"Он любит ездить на поездах, потому что обычно привлекает много внимания," рассказала Шеннон. Однако на этот раз всё сложилось иначе: никто на поезде не захотел его погладить.

Шеннон начала снимать видео, рассчитывая, что одна из пассажирок проявит интерес к Гилберту, но этого не произошло. Пёс даже подошёл к другому пассажиру, предлагая себя для ласки, но снова безуспешно.

Реакция Гилберта

Гилберт явно был разочарован.

"У него такая яркая личность, он может быть очень капризным. Мне кажется, он действительно расстроился из-за отсутствия внимания," рассказала Шеннон.

На видео, которое она выложила в TikTok под ником thatweirdboatgirl, запечатлена грустная реакция Гилберта. Хозяйка уверена, что его взгляд в конце видео говорил одно:

"Мама, эти люди такие злые!"

Популярность в TikTok

Видео собрало более 1,2 миллиона просмотров и вызвало бурную реакцию пользователей. Многие не могли поверить, что никто не обратил внимания на такого обаятельного пса:

"Гилберт заслуживает объятий немедленно," написал один из комментаторов.

"Что с этими людьми?! Если бы я был на этом поезде, я бы его сразу обнял," добавил другой.

"Какой ужас, я бы сразу взяла его на руки!" — прокомментировала ещё одна пользовательница.

Шеннон отметила, что популярность видео связана с тем, что людям не нравится видеть грустных животных, особенно если они просят внимания. "Гилберт — уникальная собака, и это просто привлекает к нему внимание," поделилась хозяйка.

Гилберт приносит радость

Шеннон радует, что видео вызвало столько позитивных эмоций. "Многие пишут, что Гилберт сделал их день лучше. Это просто замечательно, потому что он делает меня счастливой каждый день," сказала она.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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