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Шесть шагов к гармонии в выращивании щенка

2:51
Зоосфера

Появление щенка в доме — это радость и ответственность, которые иногда сопровождаются стрессом. Уход за питомцем требует сил, но правильный подход поможет облегчить процесс адаптации для всех членов семьи. Делимся полезными советами, которые помогут вам справиться с этим этапом.

Собака
Фото: unsplash.com/ by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Создайте режим активности

Щенки часто кажутся неиссякаемыми источниками энергии, но их активность проявляется всплесками. Чтобы помочь малышу расходовать энергию, организуйте короткие, но регулярные занятия.
Если прогулка не входит в ваши планы, попробуйте поиграть дома:

  • Команда "Принеси”;
  • Прятанье лакомств в комнате;
  • Игры с игрушками.

Установите ежедневный график активности, совпадающий с периодами наибольшей энергичности щенка. Регулярность сделает его поведение более предсказуемым.

Обеспечьте достаточно сна

Для здорового развития щенкам нужно много отдыхать — до 17 часов в сутки. Чтобы избежать капризов и нежелательного поведения из-за переутомления, следите за режимом сна.

Рекомендуется устраивать два дневных сна продолжительностью 2-3 часа. Лучшее время для отдыха — после утренних игр или обеда. Организуйте место для сна питомца с любимой игрушкой. Со временем он научится засыпать самостоятельно.

Игрушки для ума

Не забывайте про умственную активность. Интерактивные игрушки, головоломки с лакомствами или жевательные игрушки стимулируют мозг щенка и помогают ему расслабиться. Это также спасёт вашу мебель от острых зубов.

Доверяйте заботу друзьям

Не стесняйтесь просить друзей или родственников присмотреть за щенком. Это даст вам время для отдыха и поможет щенку социализироваться, привыкнув к новым людям.

Поощряйте спокойствие

Используйте метод "фиксации спокойствия”. Когда видите, что щенок расслаблен, награждайте его лакомством. Со временем он свяжет спокойное поведение с положительными эмоциями, что упростит его воспитание.

Найдите время для себя

Щенок требует внимания, но не забывайте о собственных эмоциях. Придумайте фразу-мантру, которая поможет справляться со стрессом, например: "Это временно”, "Я справляюсь”. В трудные моменты повторяйте её и давайте себе передышку.

Заключение

Щенки приносят радость, но требуют терпения. Следуя этим советам, вы сможете преодолеть трудности адаптации и создать крепкую связь с питомцем. Вскоре совместная жизнь станет проще и гармоничнее.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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