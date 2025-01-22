Какие крупы можно давать собакам: простые правила для здоровья питомца

2:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Рацион собаки напрямую влияет на её здоровье и активность. Крупы — это источник клетчатки, витаминов и минералов, которые помогают поддерживать энергию и хорошее самочувствие. Однако не все крупы одинаково полезны для собак. Разберемся, какие из них стоит включить в рацион, а какие — исключить.

Фото: freepik.com by boryanam, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака за столом

Полезные крупы для собак

Гречка

Богата калием, железом и магнием.

Поддерживает нервную систему, помогает сохранять спокойствие.

Способствует контролю веса, особенно для склонных к полноте пород

Рис

Содержит цинк, кальций и магний.

Улучшает состояние костей и сосудов.

Полезен для активных и возрастных собак.

Овсянка

Высокое содержание белков и клетчатки.

Может помочь при запорах, но в умеренных количествах.

Лёгкий слабительный эффект делает её нежелательной при нормальном пищеварении.

Кукуруза

Богата витаминами и клетчаткой.

Может быть частью сбалансированного рациона, если у собаки нет аллергии.

Киноа

Киноа Суперфуд с высоким содержанием белка и кальция.

Часто включается в состав качественных кормов.

Как готовить кашу для собак

Варите до полной готовности: это облегчает усвоение питательных веществ.

это облегчает усвоение питательных веществ. Используйте воду или бульон: избегайте молока, которое плохо переваривается большинством собак.

избегайте молока, которое плохо переваривается большинством собак. Не добавляйте соль и сахар: эти добавки вредны для питомца.

эти добавки вредны для питомца. Дополняйте овощами или мясом: для повышения питательной ценности можно добавлять растительное масло, овощи или немного мяса.

Особенности приготовления

Гречка: заливайте кипятком и оставляйте пропариваться, чтобы сохранить полезные вещества.

заливайте кипятком и оставляйте пропариваться, чтобы сохранить полезные вещества. Рис: варите на сильном огне несколько минут, затем доводите до готовности на слабом.

варите на сильном огне несколько минут, затем доводите до готовности на слабом. Овсянка: доведите до кипения, выключите огонь и дайте настояться под крышкой.

Доля круп в рационе

Крупы не должны быть основой рациона собаки. Оптимальное количество составляет 25-30% от общего объема пищи. Основу должны составлять мясные продукты, дополненные овощами и полезными крупами.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

