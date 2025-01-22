Какие крупы можно давать собакам: простые правила для здоровья питомца

Рацион собаки напрямую влияет на её здоровье и активность. Крупы — это источник клетчатки, витаминов и минералов, которые помогают поддерживать энергию и хорошее самочувствие. Однако не все крупы одинаково полезны для собак. Разберемся, какие из них стоит включить в рацион, а какие — исключить.
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Собака за столом
Полезные крупы для собак
Гречка
Богата калием, железом и магнием.
Поддерживает нервную систему, помогает сохранять спокойствие.
Способствует контролю веса, особенно для склонных к полноте пород
Рис
Содержит цинк, кальций и магний.
Улучшает состояние костей и сосудов.
Полезен для активных и возрастных собак.
Овсянка
Высокое содержание белков и клетчатки.
Может помочь при запорах, но в умеренных количествах.
Лёгкий слабительный эффект делает её нежелательной при нормальном пищеварении.
Кукуруза
Богата витаминами и клетчаткой.
Может быть частью сбалансированного рациона, если у собаки нет аллергии. Киноа
Суперфуд с высоким содержанием белка и кальция.
Часто включается в состав качественных кормов.
Как готовить кашу для собак
Варите до полной готовности: это облегчает усвоение питательных веществ.
Используйте воду или бульон: избегайте молока, которое плохо переваривается большинством собак.
Не добавляйте сольи сахар: эти добавки вредны для питомца.
Дополняйте овощами или мясом: для повышения питательной ценности можно добавлять растительное масло, овощи или немного мяса.
Особенности приготовления
Гречка: заливайте кипятком и оставляйте пропариваться, чтобы сохранить полезные вещества.
Рис: варите на сильном огне несколько минут, затем доводите до готовности на слабом.
Овсянка: доведите до кипения, выключите огонь и дайте настояться под крышкой.
Доля круп в рационе
Крупы не должны быть основой рациона собаки. Оптимальное количество составляет 25-30% от общего объема пищи. Основу должны составлять мясные продукты, дополненные овощами и полезными крупами.
Уточнения
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.