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Какие крупы можно давать собакам: простые правила для здоровья питомца

2:20
Зоосфера

Рацион собаки напрямую влияет на её здоровье и активность. Крупы — это источник клетчатки, витаминов и минералов, которые помогают поддерживать энергию и хорошее самочувствие. Однако не все крупы одинаково полезны для собак. Разберемся, какие из них стоит включить в рацион, а какие — исключить.

Собака за столом
Фото: freepik.com by boryanam, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака за столом

Полезные крупы для собак

Гречка

  • Богата калием, железом и магнием.
  • Поддерживает нервную систему, помогает сохранять спокойствие.
  • Способствует контролю веса, особенно для склонных к полноте пород

Рис

  • Содержит цинк, кальций и магний.
  • Улучшает состояние костей и сосудов.
  • Полезен для активных и возрастных собак.

Овсянка

  • Высокое содержание белков и клетчатки.
  • Может помочь при запорах, но в умеренных количествах.
  • Лёгкий слабительный эффект делает её нежелательной при нормальном пищеварении.

Кукуруза

  • Богата витаминами и клетчаткой.
  • Может быть частью сбалансированного рациона, если у собаки нет аллергии.
    Киноа
  • Суперфуд с высоким содержанием белка и кальция.
  • Часто включается в состав качественных кормов.

Как готовить кашу для собак

  • Варите до полной готовности: это облегчает усвоение питательных веществ.
  • Используйте воду или бульон: избегайте молока, которое плохо переваривается большинством собак.
  • Не добавляйте соль и сахар: эти добавки вредны для питомца.
  • Дополняйте овощами или мясом: для повышения питательной ценности можно добавлять растительное масло, овощи или немного мяса.

Особенности приготовления

  • Гречка: заливайте кипятком и оставляйте пропариваться, чтобы сохранить полезные вещества.
  • Рис: варите на сильном огне несколько минут, затем доводите до готовности на слабом.
  • Овсянка: доведите до кипения, выключите огонь и дайте настояться под крышкой.

Доля круп в рационе

Крупы не должны быть основой рациона собаки. Оптимальное количество составляет 25-30% от общего объема пищи. Основу должны составлять мясные продукты, дополненные овощами и полезными крупами.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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