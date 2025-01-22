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Старость у собак: с какого возраста и что можно сделать для их здоровья

1:52
Зоосфера

Собаки, как и люди, стареют с возрастом, но когда это происходит, зависит от их породы. Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации (РКФ), рассказал, когда питомцы начинают стареть и как это связано с их размерами.

Лабрадудль
Фото: openverse.org by motleypixel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лабрадудль

Когда собака начинает стареть

Для собак мелких пород старение начинается примерно в возрасте от шести до восьми лет. Крупные породы стареют немного раньше — в возрасте от пяти до шести лет. Это связано с тем, что крупные собаки растут быстрее, что оказывает большую нагрузку на их организм.

"В среднем собаки живут около 12-14 лет, и старение наступает примерно на половине этого пути, то есть в возрасте шести — восьми лет", — объяснил Голубев.

У мелких собак этот процесс наступает позже, чем у крупных, что также подтверждается исследованиями продолжительности жизни животных.

Как стареют собаки

Возрастные изменения у собак схожи с человеческими. Со временем питомцы теряют активность, начинают седеть, ухудшается их зрение, появляются хронические заболевания, а также страдают опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистая система.

Как продлить жизнь собаке

Продолжительность жизни собаки во многом зависит от качества ухода, питания и регулярных тренировок. Собаки, которые получают должное внимание и правильный уход, могут жить дольше. Голубев отметил, что существует ряд пород, которые отличаются долголетием, таких как пудель, такса, йоркширский терьер и чихуахуа.

Важную роль в этом играет и забота владельца, ведь продолжительность жизни собаки можно существенно увеличить при грамотном подходе к уходу и воспитанию.

Уточнения

Старение - рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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