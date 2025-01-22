Старость у собак: с какого возраста и что можно сделать для их здоровья

Собаки, как и люди, стареют с возрастом, но когда это происходит, зависит от их породы. Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации (РКФ), рассказал, когда питомцы начинают стареть и как это связано с их размерами.
Для собак мелких пород старение начинается примерно в возрасте от шести до восьми лет. Крупные породы стареют немного раньше — в возрасте от пяти до шести лет. Это связано с тем, что крупные собаки растут быстрее, что оказывает большую нагрузку на их организм.
"В среднем собаки живут около 12-14 лет, и старение наступает примерно на половине этого пути, то есть в возрасте шести — восьми лет", — объяснил Голубев.
У мелких собак этот процесс наступает позже, чем у крупных, что также подтверждается исследованиями продолжительности жизни животных.
Возрастные изменения у собак схожи с человеческими. Со временем питомцы теряют активность, начинают седеть, ухудшается их зрение, появляются хронические заболевания, а также страдают опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистая система.
Продолжительность жизни собаки во многом зависит от качества ухода, питания и регулярных тренировок. Собаки, которые получают должное внимание и правильный уход, могут жить дольше. Голубев отметил, что существует ряд пород, которые отличаются долголетием, таких как пудель, такса, йоркширский терьер и чихуахуа.
Важную роль в этом играет и забота владельца, ведь продолжительность жизни собаки можно существенно увеличить при грамотном подходе к уходу и воспитанию.
Старение - рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.
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