Глаза питомцев: как домашние животные воспринимают своих хозяев

Задумывались, как видят мир ваши пушистые или пернатые друзья? Многие мифы о зрении питомцев давно опровергнуты. Давайте разберемся, как в действительности домашние животные воспринимают окружающий мир.

Фото: snapwiresnaps.tumblr.com by Krista Mangulsone, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка с собакой

Факт №1. Собаки не близорукие

Несмотря на популярное мнение, собаки имеют легкую дальнозоркость (около +0,5 диоптрии). Все, что ближе 35 см, для них становится размытым. Это объясняется их природой охотников, ведь им важно хорошо видеть как днем, так и ночью.

Факт №2. У кошек цветное зрение

Кошки действительно прекрасно различают оттенки серого, но могут видеть и некоторые цвета, такие как синий и желто-зеленый. Их зрение адаптировано для охоты, поэтому серые мыши — в зоне полной видимости.

Факт №3. Крысы видят узкий сектор

С углом зрения всего 16 градусов крысы вынуждены поворачивать голову, чтобы расширить обзор. Они различают несколько цветов (серый, синий, зеленый) и могут определить контуры объектов, но главным их помощником остаются другие органы чувств.

Факт №4. Рыбы видят индивидуально каждым глазом

Рыбы обладают монокулярным зрением, что означает, что каждый глаз воспринимает мир по-своему. Они различают до 20 цветов, включая формы предметов. Хищные рыбы видят еще больше оттенков, что помогает им охотиться.

Факт №5. Попугаи контролируют глаза независимо

Попугаи способны двигать глазами по отдельности, что позволяет им наблюдать за разными частями пространства одновременно. Угол обзора этих птиц — целых 340 градусов, хотя объекты, находящиеся вблизи, они видят нечетко.

Заключение

Зрение домашних животных удивительно разнообразно, и оно напрямую связано с их образом жизни. От охотничьих собак до наблюдательных попугаев — каждый питомец видит мир по-своему, добавляя ему уникальные краски.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

