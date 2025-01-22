Топ-5 пород собак, которые практически не линяют

2:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Хотя все собаки так или иначе теряют шерсть, у некоторых пород этот процесс проходит настолько незаметно, что их можно считать практически нелиняющими. Такие питомцы подходят для людей, которые ценят чистоту в доме или страдают аллергией. Вот 5 пород, выпадение шерсти у которых сведено к минимуму.

Фото: https://www.freepik.com Собака породы китайская хохлатая

Бишон фризе

Эти миниатюрные белоснежные собачки отличаются дружелюбием и активностью. Их шерсть напоминает мягкий завитый мех и требует ежедневного ухода. Бишон фризе легко находят общий язык с детьми, а их милый внешний вид делает их настоящими домашними звездами.

Китайская хохлатая

Китайская хохлатая — уникальная порода, у которой шерсть либо полностью отсутствует, либо располагается только на отдельных участках тела. Исключение — разновидность паудер-пафф с длинной шерстью. Эти собаки очень привязаны к человеку и требуют постоянного внимания.

Йоркширский терьер

Шерсть йоркширских терьеров по своей структуре напоминает человеческие волосы, что делает их практически нелиняющими. Они энергичны, ласковы и подходят как для активных семей, так и для пожилых людей. Уход за их длинной шелковистой шерстью требует регулярного расчесывания.

Пудель

Кудрявая шерсть пуделя не только практически не линяет, но и лишена специфического запаха. Эта порода известна высоким интеллектом и доброжелательностью. Пудели любят длительные прогулки и активные игры, что делает их отличными компаньонами для активных людей.

Ксолоитцкуинтли

Родом из Мексики, ксолоитцкуинтли практически не имеют шерсти, что делает их идеальными для тех, кто хочет минимизировать уборку. В холодном климате этим питомцам потребуются специальные одежда и уход за кожей. Эти грациозные и преданные собаки станут идеальными друзьями для своих хозяев.

Уточнения

Китайская хохлатая собака — порода комнатно-декоративных собак. Собака маленькая, активная, изящная, очень жизнерадостная.

