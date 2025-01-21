Бордер-колли защищает свои игрушки от "огня" — видео покорило миллионы

2:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пользователи TikTok не могут перестать умиляться бордер-колли, которая разработала ритуал каждый раз, когда её хозяин подкидывает полено в камин. Видео, опубликованное Лив Уоллес (@livewallace_), набрало более 250 000 лайков, показывая, как заботливая собака охраняет свои игрушки от возможной опасности.

Фото: TikTok by livwallace_ Бордер-колли спасает игрушки от камина

Ритуал "спасения" игрушек

Уоллес объясняет:

"Каждый раз, когда папа кладёт очередное полено в огонь, моя собака достаёт игрушку из коробки и относит её в 'безопасное место', думая, что игрушки могут оказаться в камине. Мы держим поленья рядом с её коробкой с игрушками."

На видео отец Лив добавляет дрова в камин, а бордер-колли, заметно встревоженная, начинает быстро переносить свои игрушки в угол комнаты, подальше от огня. Затем собака остаётся на страже рядом со своей "спасённой" коллекцией.

В это время второй бордер-колли спокойно лежит на кресле, совершенно не обращая внимания на происходящее.

Реакция пользователей TikTok

Видео вызвало шквал комментариев. Один из пользователей написал:

"Боже мой, благослови её сердце, она такая в стрессе!"

Другой отметил:

"Это идеальное поведение пастушьей собаки."

Некоторые поделились историями своих питомцев:

"Моя собака делает то же самое с игрушками и пылесосом. Никогда ни одна игрушка не была затянута в пылесос, но она не хочет рисковать."

Пользователи также отметили ум собаки:

"То, что она понимает, что огонь делает вещи исчезающими навсегда, — это очень умно и невероятно мило."

Другой комментатор пошутил:

"Другая собака явно думает: 'Сьюзан, ему не нужны твои игрушки'."

Бордер-колли: умные и заботливые

Бордер-колли известны своим высоким интеллектом. Американский Кеннел Клуб описывает их как чрезвычайно умных собак, изначально выведенных для пастьбы скота. Сегодня эти собаки популярны как семейные питомцы, а также участвуют в фермерских работах и соревнованиях по аджилити.

В 2023 году бордер-колли заняли 31-е место в списке самых популярных пород собак по версии Американского Кеннел Клуба.

Обновление от Лив: заслуженный отдых

Позже Лив поделилась новым видео, где собака наслаждается заслуженным отдыхом после "тяжёлого дня по спасению игрушек". На кадрах пушистая чёрно-белая собака лежит на спине, сложив лапы на груди, с любимой игрушкой рядом.