Бордер-колли защищает свои игрушки от "огня" — видео покорило миллионы

Пользователи TikTok не могут перестать умиляться бордер-колли, которая разработала ритуал каждый раз, когда её хозяин подкидывает полено в камин. Видео, опубликованное Лив Уоллес (@livewallace_), набрало более 250 000 лайков, показывая, как заботливая собака охраняет свои игрушки от возможной опасности.
Уоллес объясняет:
"Каждый раз, когда папа кладёт очередное полено в огонь, моя собака достаёт игрушку из коробки и относит её в 'безопасное место', думая, что игрушки могут оказаться в камине. Мы держим поленья рядом с её коробкой с игрушками."
На видео отец Лив добавляет дрова в камин, а бордер-колли, заметно встревоженная, начинает быстро переносить свои игрушки в угол комнаты, подальше от огня. Затем собака остаётся на страже рядом со своей "спасённой" коллекцией.
В это время второй бордер-колли спокойно лежит на кресле, совершенно не обращая внимания на происходящее.
Видео вызвало шквал комментариев. Один из пользователей написал:
"Боже мой, благослови её сердце, она такая в стрессе!"
Другой отметил:
"Это идеальное поведение пастушьей собаки."
Некоторые поделились историями своих питомцев:
"Моя собака делает то же самое с игрушками и пылесосом. Никогда ни одна игрушка не была затянута в пылесос, но она не хочет рисковать."
Пользователи также отметили ум собаки:
"То, что она понимает, что огонь делает вещи исчезающими навсегда, — это очень умно и невероятно мило."
Другой комментатор пошутил:
"Другая собака явно думает: 'Сьюзан, ему не нужны твои игрушки'."
Бордер-колли известны своим высоким интеллектом. Американский Кеннел Клуб описывает их как чрезвычайно умных собак, изначально выведенных для пастьбы скота. Сегодня эти собаки популярны как семейные питомцы, а также участвуют в фермерских работах и соревнованиях по аджилити.
В 2023 году бордер-колли заняли 31-е место в списке самых популярных пород собак по версии Американского Кеннел Клуба.
Позже Лив поделилась новым видео, где собака наслаждается заслуженным отдыхом после "тяжёлого дня по спасению игрушек". На кадрах пушистая чёрно-белая собака лежит на спине, сложив лапы на груди, с любимой игрушкой рядом.
"Её настойчивость в защите игрушек делает её ещё более очаровательной. Что за звезда!" — отмечают пользователи TikTok.
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