Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Энергетические войны миротворца — Трамп выставил ультиматум ЕС
Секреты защиты от свиного гриппа: что должен знать каждый
Как хранить кабачки, чтобы они не стали ядовитыми
Как собрать идеальную аптечку для первой помощи: список необходимых средств
Этот фактор в два раза снижает риск смерти в молодости
На инаугурации Трампа всплыла "русская" тема: дело в вине
Учёные научились идентифицировать леопардов по голосам
Одежда будет почти сухой: трюк, который вы должны попробовать
Канадский ответ Трампу — экс-премьер-министр страны выступила за независимость

Бордер-колли защищает свои игрушки от "огня" — видео покорило миллионы

2:51
Зоосфера

Пользователи TikTok не могут перестать умиляться бордер-колли, которая разработала ритуал каждый раз, когда её хозяин подкидывает полено в камин. Видео, опубликованное Лив Уоллес (@livewallace_), набрало более 250 000 лайков, показывая, как заботливая собака охраняет свои игрушки от возможной опасности.

Бордер-колли спасает игрушки от камина
Фото: TikTok by livwallace_
Бордер-колли спасает игрушки от камина

Ритуал "спасения" игрушек

Уоллес объясняет:

"Каждый раз, когда папа кладёт очередное полено в огонь, моя собака достаёт игрушку из коробки и относит её в 'безопасное место', думая, что игрушки могут оказаться в камине. Мы держим поленья рядом с её коробкой с игрушками."

На видео отец Лив добавляет дрова в камин, а бордер-колли, заметно встревоженная, начинает быстро переносить свои игрушки в угол комнаты, подальше от огня. Затем собака остаётся на страже рядом со своей "спасённой" коллекцией.

В это время второй бордер-колли спокойно лежит на кресле, совершенно не обращая внимания на происходящее.

Реакция пользователей TikTok

Видео вызвало шквал комментариев. Один из пользователей написал:

"Боже мой, благослови её сердце, она такая в стрессе!"

Другой отметил:

"Это идеальное поведение пастушьей собаки."

Некоторые поделились историями своих питомцев:

"Моя собака делает то же самое с игрушками и пылесосом. Никогда ни одна игрушка не была затянута в пылесос, но она не хочет рисковать."

Пользователи также отметили ум собаки:

"То, что она понимает, что огонь делает вещи исчезающими навсегда, — это очень умно и невероятно мило."

Другой комментатор пошутил:

"Другая собака явно думает: 'Сьюзан, ему не нужны твои игрушки'."

Бордер-колли: умные и заботливые

Бордер-колли известны своим высоким интеллектом. Американский Кеннел Клуб описывает их как чрезвычайно умных собак, изначально выведенных для пастьбы скота. Сегодня эти собаки популярны как семейные питомцы, а также участвуют в фермерских работах и соревнованиях по аджилити.

В 2023 году бордер-колли заняли 31-е место в списке самых популярных пород собак по версии Американского Кеннел Клуба.

Обновление от Лив: заслуженный отдых

Позже Лив поделилась новым видео, где собака наслаждается заслуженным отдыхом после "тяжёлого дня по спасению игрушек". На кадрах пушистая чёрно-белая собака лежит на спине, сложив лапы на груди, с любимой игрушкой рядом.

"Её настойчивость в защите игрушек делает её ещё более очаровательной. Что за звезда!" — отмечают пользователи TikTok.

Обсудить
Сейчас читают
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию Аудио 
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
Шоу-бизнес
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги Аудио 
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Недвижимость
Очень плохая новость для владельцев газового отопления Аудио 
Популярное
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться

После начала спецоперации на Украине Чулпан Хаматова покинула Россию и переехала в Латвию.

Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
Сводка с фронта: ВСУ расстреливают мирных людей в Курске, наступление в Донбассе Дмитрий Плотников О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе Сергей Лебедев Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен Любовь Степушова
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Последние материалы
На инаугурации Трампа всплыла "русская" тема: дело в вине
Учёные научились идентифицировать леопардов по голосам
Одежда будет почти сухой: трюк, который вы должны попробовать
Канадский ответ Трампу — экс-премьер-министр страны выступила за независимость
В Китае нашли золото на 75 миллиардов евро: как это изменит мир
Откажись от кофе на 174 года: сколько стоит мечта об Audi RS6
Не Украиной едины — в Чехии собираются убрать русский язык
Осталось варенье? Вот как превратить его в кулинарный шедевр
Тёплый салат: как из простых продуктов создать шедевр
Как киты могут помочь людям в борьбе с климатическими изменениями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.