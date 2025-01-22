Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как компост поможет вам вырастить идеальные помидоры без вложений
Глобальное потепление увеличивает количество зон турбулентности
Чувствуют ли крабы боль: что скрывает природа
Первые симптомы артрита: как распознать болезнь до осложнений
Продукты из Белоруссии продолжают занимать значительную долю на российском рынке
Рената Литвинова рассказала о своём любимом питомце
Какие компоненты должны быть в увлажняющем лосьоне для тела?
Шоколад из Дубая отзывают с немецкого рынка из-за опасного вещества
Тренируйся не в пустую: какие упражнения действительно помогают прокачать тело?

Место хозяина: почему коты выбирают его для сна

Зоосфера

Наверняка каждый, у кого есть кошка, замечал её странное желание занимать именно то место, где недавно сидел или лежал хозяин. Почему это происходит? Причины кроются в инстинктах, привязанности и даже в физиологических особенностях питомца.

Эльф
Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эльф

Инстинктивное поведение и безопасность

Кошки, как и их дикие предки, выбирают для отдыха наиболее безопасные места. Пространство, где часто находится человек, ассоциируется у питомца с комфортом и защитой.

Почему место хозяина кажется безопасным

  • Запах человека успокаивает кошку и создаёт ощущение безопасности.
  • Пространство уже "проверено" доминантной особью, то есть вами.
  • Это место ассоциируется с семейной группой, частью которой кошка себя считает.

Территориальные особенности

Кошки — территориальные животные, и место хозяина для них — символ семейной иерархии. Ложась на кровать, подушку или кресло, питомец не только чувствует себя частью группы, но и оставляет там свой запах, обозначая территорию.

Основные способы маркировки территории

  • Запах через железы на морде и лапах.
  • Физическое присутствие.
  • Смешивание своего запаха с запахом хозяина для создания общего "группового аромата".

Физический комфорт

Тепло — одно из главных условий уюта для кошек, ведь их температура тела выше человеческой (38.0-39.5°C). Место, где недавно находился человек, сохраняет остаточное тепло, что делает его особенно привлекательным для питомца.

Особенности комфортных мест

  • Остаточное тепло тела.
  • Мягкость подушек или пледа.
  • Промятая форма, идеально подходящая для отдыха.

Эмоциональная привязанность

Несмотря на стереотип о независимости кошек, они могут глубоко привязываться к хозяевам. Ложась на ваше место, питомец не просто ищет удобства, а стремится к эмоциональной близости.

Проявления кошачьей привязанности

  • Чувствительность к настроению человека.
  • Способность снижать стресс хозяина своим присутствием.
  • Желание находиться рядом, даже в ваше отсутствие.

Коммуникация через запахи

Феромоны играют ключевую роль в кошачьей коммуникации. Ложась на ваше место, кошка участвует в обмене химическими сигналами, что укрепляет её связь с вами.

Функции запаховой коммуникации

  • Укрепление социальных связей.
  • Обозначение безопасной зоны.
  • Создание общего группового запаха.

Как отучить кошку занимать ваше место

Если вы не хотите, чтобы питомец постоянно лежал на вашей кровати, попробуйте мягко изменить его привычки.

Создайте альтернативу

  • Поставьте лежанку рядом с кроватью.
  • Добавьте мягкие подушки на подоконник.
  • Предложите кошке уютный домик.

Поощряйте правильное поведение

  • Хвалите питомца за использование альтернативного места.
  • Играйте с ним, уделяя внимание.
  • Показывайте ласку в других зонах дома.

Заключение

Кошачья привычка ложиться на место хозяина — это не каприз, а проявление инстинктов, привязанности и желания быть ближе к вам. Воспринимайте это как знак доверия и любви. Если такое поведение вас смущает, мягкие корректировки и понимание помогут найти баланс, не нарушая эмоциональной связи с питомцем.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Еда и рецепты
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе Аудио 
Вот почему нужно всегда оставлять ключ в замке входной двери
Недвижимость
Вот почему нужно всегда оставлять ключ в замке входной двери Аудио 
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Недвижимость
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Москвич-412. Легендарный народный автомобиль из СССР Дмитрий Плотников Стратегическое соглашение между Ираном и Россией: дружба навек или брак по расчёту? Андрей Николаев ВЭФ в Давосе собрал остатки либерального мира, пребывающего в ужасе от Трампа Любовь Степушова
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Что не носят в 2025 году: антитренды среди сумок
Впервые в истории за пределами Земли нашли дождевые облака
Впервые в истории за пределами Земли нашли дождевые облака
Последние материалы
Раскрыт самый простой и дешёвый способ почистить вашу духовку
Пирог-перевертыш с карамельной корочкой за 20 минут
Крупное месторождение золота открыто в Магаданской области компанией Павлик
Топ-5 стран, где туристов чаще всего обманывают
Подкормка для цветов: узнайте, когда и как это делать правильно
Как древние вирусы в нашем геноме влияют на развитие эмбрионов
Как запустить автомобиль с помощью пауэрбанка: совет, который может спасти
Место хозяина: почему коты выбирают его для сна
Что происходит с животными в спячке: всё, кроме сновидений
Врач объяснила, чем потеря веса опасна для Анны Семенович
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.