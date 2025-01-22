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Рыжие коты: правда ли, что кошек такого окраса не существует

1:52
Зоосфера

Когда мы видим рыжего кота, обычно сразу предполагаем, что это самец. Этот стереотип встречается довольно часто, но насколько он верен? Давайте разберемся, что стоит за этим мифом, и откроем генетику рыжего окраса у кошек.

Скучающая кошка
Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Скучающая кошка

Генетика рыжего окраса

Рыжий окрас у кошек определяется доминантным геном, который отвечает за выработку феомеланина — пигмента, придающего шерсти красный или рыжий оттенок. Однако интересно, что этот ген расположен на X-хромосоме, что влияет на то, как рыжий цвет распределяется между самцами и самками.

Рыжие коты: генетика и различия

У самцов только одна X-хромосома, и если на ней присутствует "рыжий ген", кот будет рыжим. Самки же имеют две X-хромосомы, и чтобы стать рыжей, им нужно унаследовать этот ген от обоих родителей. Это объясняет статистику, согласно которой 80% рыжих кошек — самцы, а 20% — самки.

Почему рыжих кошек меньше

Самки имеют два X-хромосомы, и для проявления рыжего окраса обе должны содержать "рыжий ген". Это делает вероятность рождения рыжей кошки гораздо ниже. У самцов достаточно одного рыжего гена от матери, что делает вероятность появления рыжего кота гораздо выше.

Трёхцветные кошки

Трёхцветный окрас (чёрный, рыжий и белый) — еще один интересный аспект генетики кошек. Трёхцветными могут быть только самки, поскольку они имеют две X-хромосомы. Самцы не могут быть трёхцветными, за исключением крайне редких случаев.

Генетика окраса кошек невероятно интересна и сложна, и рыжий окрас — лишь одна из множества удивительных особенностей, которые определяются на уровне ДНК.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".ься на грызунов и других домашних вредителей, а также за способность развлекать и снимать стресс.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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