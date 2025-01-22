Рыжие коты: правда ли, что кошек такого окраса не существует

Когда мы видим рыжего кота, обычно сразу предполагаем, что это самец. Этот стереотип встречается довольно часто, но насколько он верен? Давайте разберемся, что стоит за этим мифом, и откроем генетику рыжего окраса у кошек.
Рыжий окрас у кошек определяется доминантным геном, который отвечает за выработку феомеланина — пигмента, придающего шерсти красный или рыжий оттенок. Однако интересно, что этот ген расположен на X-хромосоме, что влияет на то, как рыжий цвет распределяется между самцами и самками.
У самцов только одна X-хромосома, и если на ней присутствует "рыжий ген", кот будет рыжим. Самки же имеют две X-хромосомы, и чтобы стать рыжей, им нужно унаследовать этот ген от обоих родителей. Это объясняет статистику, согласно которой 80% рыжих кошек — самцы, а 20% — самки.
Самки имеют два X-хромосомы, и для проявления рыжего окраса обе должны содержать "рыжий ген". Это делает вероятность рождения рыжей кошки гораздо ниже. У самцов достаточно одного рыжего гена от матери, что делает вероятность появления рыжего кота гораздо выше.
Трёхцветный окрас (чёрный, рыжий и белый) — еще один интересный аспект генетики кошек. Трёхцветными могут быть только самки, поскольку они имеют две X-хромосомы. Самцы не могут быть трёхцветными, за исключением крайне редких случаев.
Генетика окраса кошек невероятно интересна и сложна, и рыжий окрас — лишь одна из множества удивительных особенностей, которые определяются на уровне ДНК.
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