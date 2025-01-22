Рыжие коты: правда ли, что кошек такого окраса не существует

1:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда мы видим рыжего кота, обычно сразу предполагаем, что это самец. Этот стереотип встречается довольно часто, но насколько он верен? Давайте разберемся, что стоит за этим мифом, и откроем генетику рыжего окраса у кошек.

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Скучающая кошка

Генетика рыжего окраса

Рыжий окрас у кошек определяется доминантным геном, который отвечает за выработку феомеланина — пигмента, придающего шерсти красный или рыжий оттенок. Однако интересно, что этот ген расположен на X-хромосоме, что влияет на то, как рыжий цвет распределяется между самцами и самками.

Рыжие коты: генетика и различия

У самцов только одна X-хромосома, и если на ней присутствует "рыжий ген", кот будет рыжим. Самки же имеют две X-хромосомы, и чтобы стать рыжей, им нужно унаследовать этот ген от обоих родителей. Это объясняет статистику, согласно которой 80% рыжих кошек — самцы, а 20% — самки.

Почему рыжих кошек меньше

Самки имеют два X-хромосомы, и для проявления рыжего окраса обе должны содержать "рыжий ген". Это делает вероятность рождения рыжей кошки гораздо ниже. У самцов достаточно одного рыжего гена от матери, что делает вероятность появления рыжего кота гораздо выше.

Трёхцветные кошки

Трёхцветный окрас (чёрный, рыжий и белый) — еще один интересный аспект генетики кошек. Трёхцветными могут быть только самки, поскольку они имеют две X-хромосомы. Самцы не могут быть трёхцветными, за исключением крайне редких случаев.

Генетика окраса кошек невероятно интересна и сложна, и рыжий окрас — лишь одна из множества удивительных особенностей, которые определяются на уровне ДНК.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".ься на грызунов и других домашних вредителей, а также за способность развлекать и снимать стресс.

