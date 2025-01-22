Можно ли гладить собаку перед уходом: мифы и новые открытия

2:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Страх одиночества у собак — одна из самых сложных и неприятных поведенческих проблем. Питомцы, испытывающие тревогу при разлуке с хозяином, могут разрушать мебель, прогрызать стены и даже ставить под угрозу своё здоровье. Это превращает жизнь владельцев в ежедневное испытание и пробивает серьезные дыры в бюджете.

Фото: commons.wikimedia.org by Мостафамераджи, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боксёр

Традиционный подход к коррекции этой проблемы включает строгую рекомендацию: не гладить собаку перед уходом. Но недавние исследования ставят этот принцип под сомнение.

Страх одиночества: в чем сложность

Когда хозяин покидает дом, собака может активно пытаться его вернуть: лаять, царапать двери, портить вещи. Это не месть, а проявление стресса. Само поведение связано с невозможностью собаки спокойно воспринимать расставание. Особенно тяжело приходится владельцам: от антивандальных конструкций до радикальных мер вроде обшивки дверей металлом — люди идут на всё, чтобы спасти дом от разрушения.

Почему нельзя гладить собаку перед уходом

Традиционно считалось, что любое внимание перед уходом усиливает эмоциональное возбуждение собаки, провоцируя больший стресс. Поэтому рекомендовалось вести себя нейтрально, не утешать, не хвалить и не касаться питомца. Однако такой подход часто противоречит интуиции владельца, который стремится успокоить беспокойного друга.

Новые данные: можно ли ласкать собаку

Итальянские ученые из Journal of Veterinary Behavior провели пилотное исследование, чтобы выяснить, как поглаживание перед уходом влияет на стресс у собак. В эксперименте приняли участие 10 собак, не страдающих тревожными расстройствами. Результаты показали, что ласковое прикосновение перед разлукой оказывает заметное успокаивающее действие:

У собак снижалось сердцебиение.

Они оставались спокойными и чаще отдыхали, пока владельцы отсутствовали.

Напротив, игнорирование усиливало нервозность и вызывало признаки тревоги даже после возвращения хозяина.

Почему это важно

Исследование хоть и пилотное, но открывает новые горизонты. Интуитивное желание человека погладить собаку может быть не вредным, а полезным. Возможно, традиционная рекомендация "игнорировать собаку перед уходом" в будущем будет пересмотрена.

Итог

Пока делать окончательные выводы рано, но становится ясно: собаки гораздо более чуткие и разумные существа, чем мы привыкли думать. Возможно, ласковое поглаживание перед разлукой не только не усиливает стресс, но и помогает питомцу справляться с тревогой. Любите своих собак — с остальными трудностями мы обязательно разберёмся.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

