Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака

2:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Старость у собак — это не только благородная седина, но и целый комплекс возрастных изменений, которые нередко становятся настоящим вызовом для их владельцев. Как понять, почему питомец начал вести себя "странно", и что можно сделать, чтобы облегчить его жизнь?

Фото: https://www.freepik.com Стареющая собака

Почему мне так тяжело

С возрастом у собак развивается множество физиологических проблем:

Заболевания зубов вызывают боль, из-за чего питомцы становятся раздражительными.

Проблемы с кишечником приводят к нечистоплотности дома.

Снижение функции легких и сердца вызывает быструю утомляемость и тревожность.

Заболевания почек и мочевого пузыря могут стать причиной недержания.

Атрофия мышц и болезни суставов ограничивают подвижность, делая каждое движение болезненным.

Возраст собаки, с которого начинаются такие изменения, варьируется в зависимости от породы: у крупных собак старение наступает раньше (6-7 лет), а у мелких — позже (9-10 лет).

Почему мне так непонятно

Пожилые собаки часто сталкиваются с когнитивной дисфункцией, аналогом болезни Альцгеймера у людей. Признаки:

Потеря ориентации в пространстве.

Увеличение дневного сна.

Снижение интереса к общению.

Недержание мочи.

К сожалению, когнитивные нарушения неизлечимы, но своевременное лечение может замедлить прогресс и улучшить качество жизни.

Почему мне так страшно

Возрастные изменения часто вызывают у собак тревожность:

Ослабление зрения и слуха делает мир для них менее понятным.

Физические проблемы, такие как недержание, заставляют их переживать.

Любые изменения в обстановке, даже такие незначительные, как перестановка мебели, могут вызывать стресс.

Важно понимать, что собаки осознают происходящее с ними, но не могут это объяснить, что только усиливает их беспокойство.

Простые ответы для сложных ситуаций

Владельцам стареющих собак стоит помнить:

Не вините питомца: многие изменения в поведении связаны с физиологией, а не с упрямством или "характером".

многие изменения в поведении связаны с физиологией, а не с упрямством или "характером". Обращайтесь за помощью: регулярные визиты к ветеринару помогут выявить проблемы и назначить терапию.

регулярные визиты к ветеринару помогут выявить проблемы и назначить терапию. Проявляйте терпение: стареющая собака заслуживает заботы за годы преданности.

Любите своих питомцев — они отдали вам всю свою жизнь.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

