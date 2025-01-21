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Почему собака каждый вечер в 8 часов вечера забивается в угол комнаты и смотрит в стену

Зоосфера

Английский бульдог по имени Хэнк, которого хозяйка Лиззи Ламбертсон спасла три года назад, стал настоящей звездой благодаря своей уникальной ночной привычке, связанной с его любимым лакомством — сыром.

Собака сидит в углу
Фото: TikTok by LizzyCoop5, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака сидит в углу

История спасения и крепкой дружбы

Лиззи из Санта-Барбары, штат Калифорния, рассказывает, что это была любовь с первого взгляда:
"Я усыновила Хэнка три года назад от замечательной семьи, которая его приютила. До этого его бросили в Лос-Анджелесе. Теперь он моя опора и лучший друг."

Хэнк сопровождает Лиззи почти повсюду, притягивая внимание окружающих. "Гулять с ним — как идти по улице со знаменитостью," шутит Лиззи.

Увлечения Хэнка: от прогулок до сыра

Хэнк — настоящий добряк, который любит прогулки, поездки на машине и... коробки из-под посылок. Однако его главная страсть — сыр.

"Он обожает сыр с самого начала. У него, можно сказать, настоящий изысканный вкус. Его фавориты — швейцарский сыр и манчего," делится хозяйка.

Хотя сыр безопасен для собак в умеренных количествах, Американский клуб собаководства (AKC) предупреждает, что избыток может привести к ожирению или панкреатиту. Однако Хэнк, по словам Лиззи, здоров, активен и питается по сбалансированной диете, одобренной ветеринаром.

Уникальный ритуал: "час сыра"

Каждый вечер ровно в 8 часов Хэнк отправляется в свой "уголок сыра" на кухне, садится лицом к холодильнику и терпеливо ждёт свою порцию лакомства.

"Я не знаю, почему именно 8 вечера. Возможно, потому что это время, когда я сажусь смотреть Bravo. Но его привычка эволюционировала. Сначала он получал кусочек сыра после прогулки, а потом начал притворяться, что хочет выйти, чтобы добиться угощения," рассказывает Лиззи.

Вирусный успех на TikTok

Лиззи решила поделиться этой историей в TikTok, и её пост моментально стал вирусным. Видео набрало 2,6 миллиона просмотров, а пользователи оставляют восторженные комментарии:

"Я только что расхохотался перед незнакомыми людьми. Это сделало мой месяц, возможно, год, а может, и всю жизнь!"

Звезда интернета

"Что я могу сказать? Хэнк — настоящая звезда," с улыбкой добавляет Лиззи. Благодаря своей очаровательной привычке Хэнк не только радует свою хозяйку, но и покоряет сердца людей по всему миру.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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