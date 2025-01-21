Страх перед другими собаками: как помочь своему питомцу справиться

Если ваш питомец проявляет агрессию или страх при виде других собак, прогулки превращаются в испытание для всех. Важно как можно раньше заметить отклонения в поведении и принять меры. Эксперты выделяют основные признаки, причины и способы помочь своему четвероногому другу.

Фото: commons.wikimedia.org by Дидикриминал, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кокони

Признаки страха или агрессии

Обратите внимание на следующие сигналы:

Собака пытается убежать при виде другого животного.

Замирает на месте, прижимая хвост и уши.

Смотрит на другого пса напряжённо и настороженно, не отводя взгляда.

Начинает лаять, рычать или скулить.

Может непроизвольно "сходить под себя".

Набрасывается на других собак с громким лаем.

Почему возникает страх

Ранний отрыв от матери . Щенок должен находиться с матерью как минимум до трёх месяцев.

. Щенок должен находиться с матерью как минимум до трёх месяцев. Искусственное вскармливание . Щенок может считать человека кормильцем и не развить навыков общения с сородичами.

. Щенок может считать человека кормильцем и не развить навыков общения с сородичами. Негативный опыт . Если собака подвергалась унижению или нападению, это закрепляет страх.

. Если собака подвергалась унижению или нападению, это закрепляет страх. Недостаток социализации . Пес, который не привык к обществу других собак, будет бояться новых встреч.

. Пес, который не привык к обществу других собак, будет бояться новых встреч. Ошибки воспитания. Неверное поведение хозяина может усилить страхи.

Рекомендации для владельцев

Социализация и знакомство с другими собаками

Начинайте социализацию в раннем возрасте.

Подбирайте для знакомства собак схожих по размеру и характеру.

Постепенно привыкайте к другим животным через знакомство с дружелюбными собаками.

Правильное поведение на прогулке

Выгуливайте питомца в местах, где бывают другие собаки, но не создавайте стрессовых ситуаций.

Укрепляйте позитивное поведение лакомствами: угостите собаку, если она спокойно реагирует на других псов.

Избегайте маршрутов, где есть агрессивные бродячие животные.

Дрессировка

Постоянно обучайте питомца командам, особенно "Рядом!" и "Ко мне!", чтобы контролировать его в сложных ситуациях.

Используйте команды для отвлечения внимания в момент стресса.

Поддержка уверенности

Оставайтесь спокойными и уверенными на прогулке. Не берите собаку на руки, не кричите и не жалейте её чрезмерно. Ваше поведение задаёт тон реакции питомца.

Профессиональная помощь

Если собака не справляется со страхом, обратитесь к зоопсихологу. Он поможет разобраться в проблеме.

Посетите ветеринара, чтобы исключить возможные физические причины беспокойства.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

