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Как мы невольно раздражаем собак: три основные привычки владельцев

2:24
Зоосфера

Многие владельцы не осознают, как их поведение может вызывать дискомфорт у их питомцев. Воспитанный пес редко проявляет недовольство напрямую, но опытный человек может заметить признаки стресса и нервного напряжения у своего любимца. Вот 3 привычки, которые могут раздражать собаку.

Собака лежит на полу
Фото: unsplash.com by Dominik QN, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака лежит на полу

1. Длительное ожидание возле магазина

Когда владельцы оставляют собак на привязи у магазина, не всегда задумываются о том, как это может повлиять на питомца. Животное, особенно если оно привязано, часто чувствует себя уязвимым и беспомощным, ведь оно не может контролировать ситуацию. Ожидание в одиночестве может вызывать у собаки тревогу и раздражение, особенно если она вынуждена сидеть долго без вашего внимания.

Рекомендация:

Если возможно, постарайтесь избегать оставлять собаку одну на долгое время. Лучше не ходить в места, где нельзя привести питомца с собой или оставить его в безопасном месте.

2. Постоянные объятья

Для большинства собак обнимания — это не то, что приносит удовольствие. Хотя мы, люди, часто видим в этом проявление любви, для собаки такие действия могут быть источником стресса. Постоянные объятия могут напомнить питомцу о его зависимости от вас и вызвать дискомфорт, ведь собаки не всегда комфортно чувствуют себя, когда их ограничивают в движении.

Рекомендация:

Вместо того чтобы обнимать собаку, попробуйте проявлять любовь через другие способы, например, поглаживание, игры или ласковые слова. Это позволит сохранить комфорт и для вас, и для вашего питомца.

3. Сегодня можно, а завтра нельзя

Собаки — это существа, которые ценят порядок и стабильность. Когда владельцы меняют правила без видимой причины, это может запутать питомца. Например, если вчера питомцу разрешали лежать на диване, а сегодня это вдруг запрещено, собака может почувствовать себя неуверенно и растерянно. Собаки любят чёткие правила, которые не меняются без необходимости.

Рекомендация:

Постарайтесь поддерживать последовательность в своих действиях и не менять правила без важной причины. Если вы решили что-то запретить, убедитесь, что это будет в рамках стабильной системы.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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