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Идеальная собака для семьи: какие породы подойдут для вашего дома

2:35
Зоосфера

Когда в доме появляется собака, каждый хозяин стремится выбрать питомца, который будет ладить со всеми членами семьи и впишется в повседневную жизнь. Важно учитывать не только внешний вид, но и характер, особенности ухода и потребности питомца. Эксперты выделяют несколько пород, которые идеально подходят для проживания в семье.

Счастливый лабрадор
Фото: Wikipedia by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Счастливый лабрадор

Чау-чау

Основные особенности:

Чау-чау — это собака, похожая на медвежонка, с фиолетовым языком и пушистой шерстью. Характер у этой породы достаточно сложный — они горды, независимы и умны. Эти собаки активны, но при этом могут быть ленивыми. Чау-чау могут быть дружелюбными к другим животным, если они росли вместе с ними с раннего возраста.

Уход и питание:

Чау-чау нуждаются в правильном кормлении и уходе за шерстью. Кормить их нужно в одно и то же время, а лакомства давать между основными приемами пищи. Не забудьте о регулярных визитах к ветеринару и вакцинациях — чау-чау должны быть привиты от чумы, парвовируса, бешенства и других заболеваний.

Лабрадор-ретривер

Основные особенности:

Лабрадоры — это крепко сложенные и энергичные собаки, которые прекрасно ладят с детьми. Несмотря на свою доброжелательность, лабрадоры требуют раннего обучения, иначе могут стать непослушными. Их нужно обучать дисциплине, иначе они будут рыть ямы, таскать вещи и гавкать без остановки.

Уход и питание:

Лабрадоры не требуют много пищи, но важно следить за их весом, чтобы они не набрали лишние килограммы. Уход за шерстью — это регулярное вычесывание, так как лабрадоры сильно линяют. Вакцинация должна быть проведена в соответствии с возрастом питомца.

Хаски

Основные особенности:

Хаски — это спокойные и ласковые собаки, которые очень любят детей. Они активны, умны и требуют регулярных физических нагрузок. Хаски — это собаки, которые нуждаются в большом пространстве и длительных прогулках. Они могут быть упрямыми, поэтому требуется ранняя дрессировка.

Уход и питание:

Хаски линяют дважды в год и нуждаются в регулярном вычесывании. Эти собаки отличаются чистоплотностью и не имеют запаха. Они требуют вакцинации, которая должна начинаться не ранее двух месяцев, так как при кормлении мать передает антитела.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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