Как ведет себя кошка, у которой есть глисты? Эти признаки должны вас насторожить

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Откуда домашняя кошка может заразиться глистами

Кошка заражается глистами, вылизывая шерсть, на которой есть блохи, или употребляя в пищу грызуна, зараженного цестодами.

Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Спящий кот

Ленточные черви паразитируют в кишечнике, реже в легких. Паразиты питаются питательными веществами, которые поступают в организм животного.

Как определить, есть ли у кошки глисты

У кошек с глистами часто наблюдаются расстройства пищеварения и желудочно-кишечного тракта. Врачи выделяют рвоту, запоры, диарею, отказ от корма или, наоборот, повышенный аппетит. Кроме того, у домашних животных могут периодически возникать приступы кашля, особенно в результате заражения круглыми червями.

Если животное заражено глистами, оно обычно становится вялым и теряет в весе. Ваш питомец также может столкнуться с выпадением шерсти. Еще одним признаком болезни у питомца является то, что кошка трется анальным отверстием о предметы и "катается" по земле. Стул животного либо жидкий, либо твердый, в стуле может появиться кровь. Также можно заметить гельминтов или их фрагменты в кале, на шерсти возле анального отверстия питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



