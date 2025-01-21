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Как ведет себя кошка, у которой есть глисты? Эти признаки должны вас насторожить

1:18
Зоосфера

Откуда домашняя кошка может заразиться глистами

Кошка заражается глистами, вылизывая шерсть, на которой есть блохи, или употребляя в пищу грызуна, зараженного цестодами.

Спящий кот
Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Спящий кот

Ленточные черви паразитируют в кишечнике, реже в легких. Паразиты питаются питательными веществами, которые поступают в организм животного.

Как определить, есть ли у кошки глисты

У кошек с глистами часто наблюдаются расстройства пищеварения и желудочно-кишечного тракта. Врачи выделяют рвоту, запоры, диарею, отказ от корма или, наоборот, повышенный аппетит. Кроме того, у домашних животных могут периодически возникать приступы кашля, особенно в результате заражения круглыми червями.

Если животное заражено глистами, оно обычно становится вялым и теряет в весе. Ваш питомец также может столкнуться с выпадением шерсти. Еще одним признаком болезни у питомца является то, что кошка трется анальным отверстием о предметы и "катается" по земле. Стул животного либо жидкий, либо твердый, в стуле может появиться кровь. Также можно заметить гельминтов или их фрагменты в кале, на шерсти возле анального отверстия питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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