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Как подготовить собаку к визиту к ветеринару? Важные правила, которые нужно учитывать владельцам

1:10
Зоосфера

Как подготовить собаку к походу к ветеринару

Если визит к ветеринарному врачу назначен на утро, пропустите утреннее кормление. Если это происходит после обеда, вы можете дать собаке немного еды утром.

Собака, ветеринар
Фото: defenseimagery.mil by Майор Гай Хейз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака, ветеринар

Перед походом к врачу тщательно соберите документы на питомца и поместите собаку в сумку-переноску или на заранее подготовленное автокресло. Не забудьте взять с собой любимую игрушку или маленькое лакомство, которое нравится вашей собаке.

Это позволит вашему питомцу чувствовать себя спокойнее в дороге и на приеме у врача. За три дня вымойте щенка и расчешите его шерсть. За 6 часов до похода к врачу не давайте собаке еду. В день визита к ветеринарному врачу ограничьте контакты вашего питомца с другими людьми или животными.

Если клиника находится далеко, заранее выгуляйте питомца. Если ветеринарная клиника находится в шаговой доступности, пройдите предполагаемую тропу заранее — лучше всего совершить несколько прогулок, чтобы маршрут до клиники стал привычным для вашего питомца.

 

Уточнения

Ветерина́р (лат. veterinarius — «касающийся рабочего скота») — специалист с высшим (ветеринарный врач) или средним специальным (ветеринарный фельдшер) образованием, занимающийся лечением животных (ветеринарией) и сопутствующими обязанностями.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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