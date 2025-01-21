Как подготовить собаку к визиту к ветеринару? Важные правила, которые нужно учитывать владельцам

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как подготовить собаку к походу к ветеринару

Если визит к ветеринарному врачу назначен на утро, пропустите утреннее кормление. Если это происходит после обеда, вы можете дать собаке немного еды утром.

Фото: defenseimagery.mil by Майор Гай Хейз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака, ветеринар

Перед походом к врачу тщательно соберите документы на питомца и поместите собаку в сумку-переноску или на заранее подготовленное автокресло. Не забудьте взять с собой любимую игрушку или маленькое лакомство, которое нравится вашей собаке.

Это позволит вашему питомцу чувствовать себя спокойнее в дороге и на приеме у врача. За три дня вымойте щенка и расчешите его шерсть. За 6 часов до похода к врачу не давайте собаке еду. В день визита к ветеринарному врачу ограничьте контакты вашего питомца с другими людьми или животными.

Если клиника находится далеко, заранее выгуляйте питомца. Если ветеринарная клиника находится в шаговой доступности, пройдите предполагаемую тропу заранее — лучше всего совершить несколько прогулок, чтобы маршрут до клиники стал привычным для вашего питомца.

Уточнения

Ветерина́р (лат. veterinarius — «касающийся рабочего скота») — специалист с высшим (ветеринарный врач) или средним специальным (ветеринарный фельдшер) образованием, занимающийся лечением животных (ветеринарией) и сопутствующими обязанностями.



