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Хочешь показать кошке свою любовь? Вот как это правильно сделать

1:39
Зоосфера

Проявление любви к кошке — это не только кормление, поглаживание и вычесывание. Хотя такие действия многим кошкам приятны, не всегда они понимают ваши сигналы, как бы вы того ни хотели. Есть несколько более оригинальных методов, которые помогут показать вашу привязанность.

Манчкин
Фото: openverse.org by PawsShion, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
Манчкин

1. Разрешите кошке вас вылизывать

Да, некоторые люди не любят, когда питомцы проявляют свою заботу таким образом. Однако для кошек это важный жест. Когда кошка вылизывает своего хозяина, это для нее способ показать доверие и установить крепкую эмоциональную связь. Позвольте ей это делать — это способ выразить свою любовь, даже если вы не всегда разделяете ее энтузиазм.

2. Ведите беседы

Существует мнение, что кошки не понимают наш язык, но это далеко не так. Кошки могут научиться ассоциировать определенные слова с действиями, особенно если вы используете их регулярно. Более того, интонация, с которой вы говорите, играет не меньшую роль. Когда вы хотите показать свою любовь, говорите с кошкой мягко и ласково. Такой подход поможет установить еще более теплые отношения.

3. Бодайтесь лбом

Это довольно необычный способ, но кошки тоже часто проявляют симпатию таким образом, слегка прижимая лоб к вашему лицу. Если вы начнете бодать питомца лбом, она поймет, что это знак любви и доверия. Конечно, важно учитывать, что кошки ценят свое личное пространство, и важно не навязываться.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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