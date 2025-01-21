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Секреты долголетия для кошек: какие породы живут дольше всех

1:59
Зоосфера

Средняя продолжительность жизни домашних кошек — около 15 лет. Но кто не мечтает, чтобы его питомец прожил ещё дольше? Здоровье кошки напрямую зависит от правильного ухода, питания и регулярных осмотров у ветеринара. Однако существует ещё один важный фактор, о котором часто забывают владельцы: порода кошки. Некоторые породы обладают генетической склонностью к долгожительству.

Кот
Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кот

Если вы хотите, чтобы ваша кошка была долгожителем, обратите внимание на породы, которые известны своей продолжительной жизнью.

Породы кошек-долгожителей

Сиамская кошка

Сиамские кошки, несмотря на то, что могут сталкиваться с проблемами с зубами и респираторными заболеваниями, имеют одну важную особенность — они редко подвержены серьёзным и опасным болезням. При должном уходе эти кошки могут радовать своего владельца до 18-20 лет.

Рэгдолл

Эти кошки также могут столкнуться с проблемами с зубами и мочевым пузырём, однако, в целом, они здоровы и могут прожить 16-17 лет, а в случае счастливого стечения обстоятельств — и до 20 лет. Рэгдоллы известны своей спокойной натурой и ласковым характером, что делает их ещё более привлекательными для владельцев.

Персидская кошка

Персидские кошки славятся своим прекрасным здоровьем и долгожительством. Срок их жизни может составить 15-20 лет, а порой и больше. Это одна из самых популярных пород, известных своей неприхотливостью в уходе и благородным видом.

Как продлить жизнь вашей кошке

Чтобы ваша кошка радовала вас долгие годы, обеспечьте ей правильное питание, регулярные визиты к ветеринару и достаточное внимание. А также выбирайте породу, которая склонна к долголетию. При таком уходе ваша кошка может стать вашим верным другом на долгие годы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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