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Какие собаки лучше всего подходят для охраны дома

2:25
Зоосфера

Собака в частном доме — это не только верный друг и член семьи, но и надёжный защитник. Несмотря на развитие технологий, таких как видеонаблюдение и системы "умного дома", многие хозяева предпочитают вверять безопасность своего имущества именно четвероногому охраннику. Если вы решили завести такого пса, стоит обратить внимание на породы, которые особенно подходят для этой роли.

Боксёр
Фото: commons.wikimedia.org by Мостафамераджи, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боксёр

Лучшие породы для охраны частного дома

1. Среднеазиатская овчарка (Алабай)

Алабаи известны своим крепким телосложением, спокойным характером и безграничной преданностью хозяину. Они недоверчиво относятся к чужим и могут стать надёжной защитой вашего участка.

2. Московская сторожевая

Эта порода специально выведена для охраны. Собаки легко обучаются, обладают уравновешенным характером и отлично справляются со своими обязанностями. Единственный недостаток — необходимость регулярного ухода за густой шерстью.

3. Кавказская овчарка

Эти сильные и умные собаки идеально подходят для охраны, но требуют опыта и правильного воспитания. Новичку будет сложно контролировать поведение такой собаки, поэтому породу стоит выбирать уверенным и опытным владельцам.

4. Южнорусская овчарка

Прирождённый охранник, эта собака бесстрашна и умна. Несмотря на серьёзный вид, её характер отличается спокойствием. Однако, как и в случае с московской сторожевой, потребуется регулярно вычесывать густую шерсть.

5. Ротвейлер

Хотя ротвейлеры часто содержатся и в квартирах, они отлично подходят для частного дома. Это сильная собака с развитым инстинктом защитника. Единственный минус — короткая шерсть, из-за которой животное не переносит долгого пребывания на холоде.

Важные советы по содержанию сторожевых собак

Эксперты напоминают: сторожевые собаки не должны постоянно сидеть на цепи. Они нуждаются в регулярных прогулках, тренировках и внимании со стороны хозяина. При неправильном воспитании даже самый спокойный охранник может стать агрессивным. Забота, общение и дрессировка — ключ к успешному содержанию защитника вашего дома.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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