Не лишайте кота ласки: последствия для питомца

1:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Часто гладите своего пушистого любимца? Вы поступаете абсолютно правильно! Это простое действие не только радует вашего питомца, но и улучшает ваше настроение, создаёт эмоциональную связь и помогает избавиться от одиночества. Но что случится, если вдруг прекратить гладить кота? Ответ вас точно удивит, и экспериментировать в этом направлении не стоит.

Фото: Wikipedia by Martin Bahmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ абиссинская кошка

Почему нельзя переставать гладить кошку

Кошки, несмотря на свою независимость, нуждаются в ласке. Если вы перестанете их гладить, это может негативно отразиться на их эмоциональном состоянии.

Снижение выработки эндорфинов.

Поглаживания стимулируют у котов выработку "гормонов счастья" — эндорфинов. Без этого питомец начинает чувствовать себя грустным и подавленным.

Ощущение одиночества.

Без тактильного взаимодействия кошка теряет чувство защищённости и эмоциональной связи с хозяином.

Поведенческие изменения.

Кот, которого перестали гладить, может отреагировать двумя способами:

Замкнуться, уйти в себя, перестать проявлять интерес к людям.

Попытаться вернуть внимание: сбрасывать вещи, громко мяукать, царапать мебель или даже вести себя агрессивно.

Ласка как способ общения

Для кошки поглаживание — это не только приятное физическое ощущение, но и способ общения. Когда вы гладите кота, он чувствует вашу любовь и заботу. Это укрепляет доверие и помогает животному чувствовать себя частью вашей семьи.

Что делать

Не лишайте своего пушистого друга этих важных моментов! Регулярное поглаживание помогает поддерживать у кота нормальное эмоциональное состояние, сохранять ощущение безопасности и укреплять вашу связь.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

