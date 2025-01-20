Когда вылизывание грозит кошке операцией: какие породы в группе риска

В связи с особенностью строения языка кошки часто проглатывают большое количество шерсти во время ухода за собой. Это может привести к образованию комков шерсти в желудке, которые могут вызвать проблемы со здоровьем.
"Из-за наличия на языке сосочков и шипиков кошки в процессе ухода заглатывают значительное количество волосков, что в дальнейшем может приводить к образованию волосяных комочков", — пояснила ветврач.
Чаще всего от этого страдают кошки с длинной шерстью и густым подшёрстком. К таким породам относятся: британская; шотландская; мейн-кун; сибирская; персидская; невская маскарадная; курильский бобтейл.
В норме кошки срыгивают шерсть 1-2 раза в месяц. Однако иногда комки шерсти могут стать слишком большими и стать опасными. В этом случае требуется хирургическое вмешательство.
Симптомы, которые могут указывать на образование комка шерсти в желудке:
проблемы с опорожнением кишечника;
стул с кусочками шерсти;
рвота с шерстью, слизью и кровью;
рвотные позывы;
кашель;
слюнотечение;
снижение аппетита; вздутие живота.
Если вы заметили у своей кошки один или несколько из этих симптомов, немедленно обратитесь к ветеринарному врачу. Самостоятельно помочь животному уже не получится, а промедление может привести к серьёзным последствиям, включая смерть.
Образование комка шерсти в желудке может привести к частичной или полной обструкции тонкого кишечника. Также возможно полное закупоривание пищевода. Кошка не сможет есть и будет испытывать сильную боль. При рвоте комок шерсти может попасть в носоглотку и вызвать удушье.
Чтобы предотвратить образование комков шерсти в желудке, необходимо регулярно вычёсывать кошку и водить её на груминг. Также важно следить за питанием животного и включать в рацион специальные пасты для вывода шерсти из организма.
Кроме того, рекомендуется регулярно убирать в доме. Это не только сделает жизнь питомца более комфортной, но и поможет избежать проблем со здоровьем.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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