Когда вылизывание грозит кошке операцией: какие породы в группе риска

2:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В связи с особенностью строения языка кошки часто проглатывают большое количество шерсти во время ухода за собой. Это может привести к образованию комков шерсти в желудке, которые могут вызвать проблемы со здоровьем.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Шамшонкова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кошка

"Из-за наличия на языке сосочков и шипиков кошки в процессе ухода заглатывают значительное количество волосков, что в дальнейшем может приводить к образованию волосяных комочков", — пояснила ветврач.

Чаще всего от этого страдают кошки с длинной шерстью и густым подшёрстком. К таким породам относятся: британская; шотландская; мейн-кун; сибирская; персидская; невская маскарадная; курильский бобтейл.

В норме кошки срыгивают шерсть 1-2 раза в месяц. Однако иногда комки шерсти могут стать слишком большими и стать опасными. В этом случае требуется хирургическое вмешательство.

Симптомы, которые могут указывать на образование комка шерсти в желудке:

проблемы с опорожнением кишечника;

стул с кусочками шерсти;

рвота с шерстью, слизью и кровью;

рвотные позывы;

кашель;

слюнотечение;

снижение аппетита; вздутие живота.

Если вы заметили у своей кошки один или несколько из этих симптомов, немедленно обратитесь к ветеринарному врачу. Самостоятельно помочь животному уже не получится, а промедление может привести к серьёзным последствиям, включая смерть.

Образование комка шерсти в желудке может привести к частичной или полной обструкции тонкого кишечника. Также возможно полное закупоривание пищевода. Кошка не сможет есть и будет испытывать сильную боль. При рвоте комок шерсти может попасть в носоглотку и вызвать удушье.

Чтобы предотвратить образование комков шерсти в желудке, необходимо регулярно вычёсывать кошку и водить её на груминг. Также важно следить за питанием животного и включать в рацион специальные пасты для вывода шерсти из организма.

Кроме того, рекомендуется регулярно убирать в доме. Это не только сделает жизнь питомца более комфортной, но и поможет избежать проблем со здоровьем.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



