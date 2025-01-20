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Эта порода собак появилась в Великобритании — и она уже тысячи лет с нами

1:51
Зоосфера

Исландская овчарка: порода, которая вернулась спустя тысячи лет

Великобритания официально признала исландскую овчарку как свою 224-ю породу, несмотря на то, что эта собака имеет более чем тысячелетнюю историю. Ещё в эпоху викингов эти верные спутники сопровождали своих хозяев на завоёванных землях, в том числе в Исландии. Сегодня они вернулись на британские острова.

Собака
Фото: Own work by Diego Delso is licensed under Wiki Loves Earth 2021.
Собака

Как выглядит исландская овчарка

Исландская овчарка — это собака с ярким и запоминающимся внешним видом. Её густая шерсть, пушистый хвост и лисья мордочка делают породу легко узнаваемой. Но кроме внешности, она отличается дружелюбным и активным характером, что делает её отличным выбором для тех, кто готов уделить время и внимание своему питомцу. Эта порода нуждается в регулярном уходе, а также в активном времяпрепровождении.

Долгий путь к признанию

Путь исландской овчарки к официальному признанию в Великобритании оказался долгим и трудным. Первая тройка представителей породы прибыла в страну ещё в 2017 году. С тех пор заводчики усердно работали, следуя строгим стандартам, чтобы порода получила официальный статус. Уже в 2025 году исландская овчарка будет внесена в Реестр импортированных пород, а затем и в основной реестр.

Новые горизонты

С официальным признанием этой породы открываются новые возможности для её владельцев: исландская овчарка теперь может участвовать в престижных выставках и конкурсах. Это событие также поможет увеличить популярность породы среди любителей собак и заводчиков по всему миру.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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