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SuperJob: каждый четвертый владелец хочет брать собаку на работу

0:58
Зоосфера

Результаты исследования, проведённого порталом SuperJob, показали, что каждый четвёртый владелец собаки хочет брать её с собой на работу. Ещё 14% хозяев кошек мечтают видеть своих любимцев рядом с собой на рабочем месте.

Кошка
Фото: flickr.com by Лиза Омарал, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка

Но на сегодняшний день только 12% российских компаний разрешают своим сотрудникам приводить домашних животных в офис. Однако в реальности лишь 3% любителей собак и столько же владельцев кошек могут позволить себе такую "вольность".

Причина кроется в том, что коллеги часто высказывают недовольство по поводу присутствия животного в офисе. Они объясняют это неудобством, аллергией на шерсть или стрессом, который может испытывать питомец.

Опрос проводился с 27 ноября по 27 декабря 2024 года среди 1600 работников и 1000 специалистов по подбору персонала по всей России.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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