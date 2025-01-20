SuperJob: каждый четвертый владелец хочет брать собаку на работу

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Результаты исследования, проведённого порталом SuperJob, показали, что каждый четвёртый владелец собаки хочет брать её с собой на работу. Ещё 14% хозяев кошек мечтают видеть своих любимцев рядом с собой на рабочем месте.

Фото: flickr.com by Лиза Омарал, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кошка

Но на сегодняшний день только 12% российских компаний разрешают своим сотрудникам приводить домашних животных в офис. Однако в реальности лишь 3% любителей собак и столько же владельцев кошек могут позволить себе такую "вольность".

Причина кроется в том, что коллеги часто высказывают недовольство по поводу присутствия животного в офисе. Они объясняют это неудобством, аллергией на шерсть или стрессом, который может испытывать питомец.

Опрос проводился с 27 ноября по 27 декабря 2024 года среди 1600 работников и 1000 специалистов по подбору персонала по всей России.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



