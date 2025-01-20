Сознательный разрыв отношений: почему животные разводятся

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В 2011 году общественность была поражена новостью о расставании галапагосских черепах, которые прожили вместе 115 лет. Самка по имени Биби, решив, что ей больше не интересен её партнер Польди, начала проявлять агрессию по отношению к нему. Это событие вызвало большой резонанс и попало на первые полосы газет, хотя в естественной среде обитания галапагосские черепахи не образуют постоянные пары.

Фото: commons.wikimedia.org by Adavyd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Галапагосские черепахи

Что касается моногамии среди млекопитающих, менее 10% видов животных следует этому принципу. По словам профессора Саймона Гриффита из Университета Маккуори, такая низкая цифра объясняется различиями в родительском поведении: обычно самки берут на себя основную заботу о молодняке, тогда как самцы реже участвуют в уходе за потомством.

В птицеподобных же видах самцы, наоборот, активнее заботятся о своих птенцах, что способствует созданию более стабильных парных связей. Однако с развитием генетических исследований стало ясно, что даже среди птиц верность не так высока, как ранее предполагали.

Уточнения

Черепа́хи (лат. Testudines) — отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса. Характерной особенностью строения черепах является костно-роговой или костно-кожистый панцирь, состоящий из двух частей: карапакса и пластрона, и служащий основной защитой от врагов.

