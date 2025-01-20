Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
К чему ведёт неуплата коммунальных услуг
Путаете педали? Вот простой способ, как это исправить
Продюсер объяснил, почему гонорар Сергея Лазарева вырос на 2 млн рублей
Теперь сорняки не растут между грядок: как поддерживать чистоту дорожек
Когда вылизывание грозит кошке операцией: какие породы в группе риска
Ретро-шедевр: ГАЗ-13 "Чайка" — лимузин эпохи СССР за 20 миллионов
Рынок загородной недвижимости: рекордный спрос и дефицит предложений
Высокий потолок: достоинства или лишние проблемы
Стало известно, кто ещё кроме Джонсона помешал Киеву заключить мирные соглашения

Сознательный разрыв отношений: почему животные разводятся

1:12
Зоосфера

В 2011 году общественность была поражена новостью о расставании галапагосских черепах, которые прожили вместе 115 лет. Самка по имени Биби, решив, что ей больше не интересен её партнер Польди, начала проявлять агрессию по отношению к нему. Это событие вызвало большой резонанс и попало на первые полосы газет, хотя в естественной среде обитания галапагосские черепахи не образуют постоянные пары.

Галапагосские черепахи
Фото: commons.wikimedia.org by Adavyd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Галапагосские черепахи

Что касается моногамии среди млекопитающих, менее 10% видов животных следует этому принципу. По словам профессора Саймона Гриффита из Университета Маккуори, такая низкая цифра объясняется различиями в родительском поведении: обычно самки берут на себя основную заботу о молодняке, тогда как самцы реже участвуют в уходе за потомством.

В птицеподобных же видах самцы, наоборот, активнее заботятся о своих птенцах, что способствует созданию более стабильных парных связей. Однако с развитием генетических исследований стало ясно, что даже среди птиц верность не так высока, как ранее предполагали.

 

 

Уточнения

Черепа́хи (лат. Testudines) — отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса. Характерной особенностью строения черепах является костно-роговой или костно-кожистый панцирь, состоящий из двух частей: карапакса и пластрона, и служащий основной защитой от врагов.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников?
Новости спорта
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников? Аудио 
Чем подкормить фиалку, чтобы она цвела? Названы доступные средства
Садоводство, цветоводство
Чем подкормить фиалку, чтобы она цвела? Названы доступные средства Аудио 
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Домашние животные
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки Аудио 
Популярное
Очень плохая новость для владельцев газового отопления

2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.

Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе Сергей Лебедев Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен Любовь Степушова Сводка с фронта: Зеленский требует от Сырского наступления, Трамп заходит в Белый дом Дмитрий Плотников
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию
Последние материалы
ЦБ РФ оценил запасы золота в резервах
Когда вылизывание грозит кошке операцией: какие породы в группе риска
Ретро-шедевр: ГАЗ-13 "Чайка" — лимузин эпохи СССР за 20 миллионов
Рынок загородной недвижимости: рекордный спрос и дефицит предложений
Высокий потолок: достоинства или лишние проблемы
Стало известно, кто ещё кроме Джонсона помешал Киеву заключить мирные соглашения
Пенсии в России предложено внепланово поднять: причины и подробности
Пограничное расстройство личности: почему эмоции выходят из-под контроля
В Великобритании хотят возродить курортный город Бакстон
SuperJob: каждый четвертый владелец хочет брать собаку на работу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.