Как помочь кошке из приюта освоиться в новом доме: секреты успешной адаптации

2:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Забрать кошку из приюта — это важный и ответственный шаг. Для животного переезд в новый дом всегда связан со стрессом, а для кошек из приюта такие перемены могут оказаться особенно трудными. Как помочь питомцу привыкнуть к вам и новой обстановке — читайте в этой статье.

Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белый кот с чёрной мордой

Готовность семьи и подготовка дом

Прежде чем забрать кошку, убедитесь, что все члены семьи согласны и готовы к появлению нового питомца. Завести животное — это не просто радость, но и ежедневная ответственность.

Заранее подготовьте дом

Уберите провода, бытовую химию и хрупкие предметы.

Убедитесь, что растения не токсичны для кошки.

Установите решётки на окна, чтобы питомец случайно не выпал.

Создайте уютный уголок с лежанкой, когтеточкой и игрушками. Заранее купите лоток, наполнитель, миски, шампунь и расчёски. Перевозите животное только в переноске, а после прибытия обязательно отведите к ветеринару для осмотра и составления правильного рациона.

Первые шаги в новом доме

Чаще всего в приютах остаются взрослые кошки, ведь котят разбирают быстрее. Взрослое животное уже имеет свой характер, привычки и страхи, поэтому ему может понадобиться больше времени для привыкания.

Оставьте переноску открытой на полу и дайте кошке самой выйти.

Не берите её на руки сразу — дайте возможность осмотреться и обнюхать новую территорию.

Если питомец предпочёл укрыться под диваном, не вытаскивайте его силой.

Первые сутки не ждите активности. Не шумите, не навязывайтесь и говорите ласковым голосом, обращаясь к кошке по имени. Покажите, где находятся лоток и миски с едой и водой.

Период адаптации

Привыкание к новому дому занимает от двух недель до месяца. На это время важно уделять питомцу больше внимания и быть терпеливыми.

Первые 10-14 дней кормите животное привычным кормом, постепенно вводя новое питание.

Если кошка отказывается от еды или туалета первые два дня, это нормально, но если такое поведение затянется дольше трёх суток, обратитесь к ветеринару.

Иногда адаптация может идти медленно. Если спустя три-четыре недели кошка всё ещё боится подходить, не проявляет активности и избегает контакта, проконсультируйтесь с врачом — возможно, дело в проблемах со здоровьем.

Терпение, забота и время помогут кошке освоиться. И тогда вы получите преданную подругу, которая будет радовать вас своим довольным мурчанием.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

