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Как помочь кошке из приюта освоиться в новом доме: секреты успешной адаптации

2:48
Зоосфера

Забрать кошку из приюта — это важный и ответственный шаг. Для животного переезд в новый дом всегда связан со стрессом, а для кошек из приюта такие перемены могут оказаться особенно трудными. Как помочь питомцу привыкнуть к вам и новой обстановке — читайте в этой статье.

Белый кот с чёрной мордой
Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый кот с чёрной мордой

Готовность семьи и подготовка дом

Прежде чем забрать кошку, убедитесь, что все члены семьи согласны и готовы к появлению нового питомца. Завести животное — это не просто радость, но и ежедневная ответственность.

Заранее подготовьте дом

  • Уберите провода, бытовую химию и хрупкие предметы.
  • Убедитесь, что растения не токсичны для кошки.
  • Установите решётки на окна, чтобы питомец случайно не выпал.

Создайте уютный уголок с лежанкой, когтеточкой и игрушками. Заранее купите лоток, наполнитель, миски, шампунь и расчёски. Перевозите животное только в переноске, а после прибытия обязательно отведите к ветеринару для осмотра и составления правильного рациона.

Первые шаги в новом доме

Чаще всего в приютах остаются взрослые кошки, ведь котят разбирают быстрее. Взрослое животное уже имеет свой характер, привычки и страхи, поэтому ему может понадобиться больше времени для привыкания.

  • Оставьте переноску открытой на полу и дайте кошке самой выйти.
  • Не берите её на руки сразу — дайте возможность осмотреться и обнюхать новую территорию.
  • Если питомец предпочёл укрыться под диваном, не вытаскивайте его силой.

Первые сутки не ждите активности. Не шумите, не навязывайтесь и говорите ласковым голосом, обращаясь к кошке по имени. Покажите, где находятся лоток и миски с едой и водой.

Период адаптации

Привыкание к новому дому занимает от двух недель до месяца. На это время важно уделять питомцу больше внимания и быть терпеливыми.

  • Первые 10-14 дней кормите животное привычным кормом, постепенно вводя новое питание.
  • Если кошка отказывается от еды или туалета первые два дня, это нормально, но если такое поведение затянется дольше трёх суток, обратитесь к ветеринару.

Иногда адаптация может идти медленно. Если спустя три-четыре недели кошка всё ещё боится подходить, не проявляет активности и избегает контакта, проконсультируйтесь с врачом — возможно, дело в проблемах со здоровьем.

Терпение, забота и время помогут кошке освоиться. И тогда вы получите преданную подругу, которая будет радовать вас своим довольным мурчанием.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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