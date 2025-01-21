Как помочь кошке из приюта освоиться в новом доме: секреты успешной адаптации

Забрать кошку из приюта — это важный и ответственный шаг. Для животного переезд в новый дом всегда связан со стрессом, а для кошек из приюта такие перемены могут оказаться особенно трудными. Как помочь питомцу привыкнуть к вам и новой обстановке — читайте в этой статье.
Прежде чем забрать кошку, убедитесь, что все члены семьи согласны и готовы к появлению нового питомца. Завести животное — это не просто радость, но и ежедневная ответственность.
Создайте уютный уголок с лежанкой, когтеточкой и игрушками. Заранее купите лоток, наполнитель, миски, шампунь и расчёски. Перевозите животное только в переноске, а после прибытия обязательно отведите к ветеринару для осмотра и составления правильного рациона.
Чаще всего в приютах остаются взрослые кошки, ведь котят разбирают быстрее. Взрослое животное уже имеет свой характер, привычки и страхи, поэтому ему может понадобиться больше времени для привыкания.
Первые сутки не ждите активности. Не шумите, не навязывайтесь и говорите ласковым голосом, обращаясь к кошке по имени. Покажите, где находятся лоток и миски с едой и водой.
Привыкание к новому дому занимает от двух недель до месяца. На это время важно уделять питомцу больше внимания и быть терпеливыми.
Иногда адаптация может идти медленно. Если спустя три-четыре недели кошка всё ещё боится подходить, не проявляет активности и избегает контакта, проконсультируйтесь с врачом — возможно, дело в проблемах со здоровьем.
Терпение, забота и время помогут кошке освоиться. И тогда вы получите преданную подругу, которая будет радовать вас своим довольным мурчанием.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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