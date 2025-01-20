Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как безопасно окрасить шерсть питомца
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Как собрать первый урожай клубники уже в мае
Секреты ухода за колесными арками: как избежать зимних проблем
Вот когда можно ожидать первых результатов от тренировок
Чем босые прогулки по песку полезны для здоровья
Почему кошки так любят занимать ваше место?
Как древние кометы создали загадочные дюны Титана
Какая привычка снизит уровень холестерина

Знаете ли вы, что этот обычный фрукт может привлечь малиновок в ваш сад?

1:21
Зоосфера

Среди широко известных птиц малиновка занимает особое место благодаря своему характерному оперению. Её грудь, украшенная оранжево-красным пятном, делает этот вид не только легко узнаваемым, но и вызывающим восхищение своей красотой.

Малиновка
Фото: commons.wikimedia.org by Алексис Лурс, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Малиновка

За пределами своего ареала малиновку трудно увидеть. На самом деле, эти птицы обычно очень осторожны, поскольку вынуждены защищать себя от хищников.

Малиновки — всеядные птицы, поэтому могут есть всё: семена, червей, ягоды и даже насекомых всех видов. Однако есть одно блюдо, которое они особенно любят.

Речь идёт о яблоках! Если в саду остались перезревшие яблоки, не выбрасывайте их. Разрежьте на части и разложите возле подоконников, балконов или в саду. Они неизбежно привлекут малиновок. Это будет великолепное зрелище!

Помимо обеспечения малиновок пищей, которая необходима, чтобы помочь этим очаровательным крылатым созданиям пережить зиму, есть ещё одно не менее важное средство: укрытия. Они позволяют птицам уберечься от хищников и безопасно отдохнуть.

Это также прекрасная возможность разместить еду так, чтобы она не досталась другим перелётным птицам.

Уточнения

Я́блоня — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами. Происходит из зон умеренного климата Северного полушария.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Недвижимость
Очень плохая новость для владельцев газового отопления Аудио 
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Домашние животные
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки Аудио 
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Садоводство, цветоводство
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным Аудио 
Популярное
Очень плохая новость для владельцев газового отопления

2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.

Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Венесуэла стабилизировала экономику и готова к давлению Трама Любовь Степушова Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Эта посуда никогда не моется! Она считается самой грязной на кухне
Эта посуда никогда не моется! Она считается самой грязной на кухне
Последние материалы
Как собрать первый урожай клубники уже в мае
Вот когда можно ожидать первых результатов от тренировок
Чем босые прогулки по песку полезны для здоровья
Секреты ухода за колесными арками: как избежать зимних проблем
Почему кошки так любят занимать ваше место?
Знаете ли вы, что этот обычный фрукт может привлечь малиновок в ваш сад?
Какая привычка снизит уровень холестерина
Как древние кометы создали загадочные дюны Титана
Германия вновь стала лидером поставок пива в Россию
Каре, челка или яркие пряди: что выбрать для стильного обновления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.