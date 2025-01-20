Знаете ли вы, что этот обычный фрукт может привлечь малиновок в ваш сад?

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Среди широко известных птиц малиновка занимает особое место благодаря своему характерному оперению. Её грудь, украшенная оранжево-красным пятном, делает этот вид не только легко узнаваемым, но и вызывающим восхищение своей красотой.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексис Лурс, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Малиновка

За пределами своего ареала малиновку трудно увидеть. На самом деле, эти птицы обычно очень осторожны, поскольку вынуждены защищать себя от хищников.

Малиновки — всеядные птицы, поэтому могут есть всё: семена, червей, ягоды и даже насекомых всех видов. Однако есть одно блюдо, которое они особенно любят.

Речь идёт о яблоках! Если в саду остались перезревшие яблоки, не выбрасывайте их. Разрежьте на части и разложите возле подоконников, балконов или в саду. Они неизбежно привлекут малиновок. Это будет великолепное зрелище!

Помимо обеспечения малиновок пищей, которая необходима, чтобы помочь этим очаровательным крылатым созданиям пережить зиму, есть ещё одно не менее важное средство: укрытия. Они позволяют птицам уберечься от хищников и безопасно отдохнуть.

Это также прекрасная возможность разместить еду так, чтобы она не досталась другим перелётным птицам.

Уточнения

Я́блоня — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами. Происходит из зон умеренного климата Северного полушария.



