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Разбираемся в кошачьей агрессии: как научить кошку не кусаться

3:13
Зоосфера

Каждый владелец кошки хоть раз задавался вопросом: почему питомец вдруг начинает кусаться? Причины такого поведения могут быть разными — от инстинктов до эмоций, а разобраться в них поможет внимательное отношение к любимцу.

Злой котик
Фото: flickr.com by mhx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Злой котик

Почему кошки кусаются

Укус — это естественный инструмент для кошек, который они используют во время охоты, самообороны или общения. В дикой природе хищники охотятся даже без ощущения голода, и кошки не исключение.

Кроме охотничьих инстинктов, кошки кусаются, чтобы защититься. Если животное не может убежать, оно может использовать укус как крайний способ защиты. Такое поведение сопровождается шипением, рычанием, взмахами лап или даже слюнотечением.

Иногда укусы происходят в процессе игры. Котята учатся сдерживать силу укусов, играя с матерью и однопометниками. Но если этот навык не развит, питомец может чрезмерно увлечься в игре с хозяином, оставляя царапины и следы от зубов.

Основные причины укусов

Раздражение или страх

  • Если кошка не хочет быть на руках, её попытки освободиться могут перерасти в укусы. Это её способ показать, что ей некомфортно.

Боль

  • Кошки скрывают боль, но укусы могут быть сигналом дискомфорта. Болезни суставов, зубов или хронические патологии часто сопровождаются агрессивным поведением.

Чрезмерные ласки

  • Кошки не всегда готовы к долгим поглаживаниям. Перевозбуждение может привести к укусу, чтобы прервать взаимодействие.

Перенаправленная агрессия

  • Иногда после стрессовой ситуации кошка сохраняет напряжение и может укусить человека или другого питомца.

Игровая агрессия

  • Недостаток социализации в детстве может привести к тому, что кошка не умеет контролировать силу укусов.

Как справляться с агрессией

  • Игры с питомцем: используйте игрушки-дразнилки, чтобы избегать прямого контакта рук с зубами и когтями.
  • Не поощряйте укусы: если кошка кусает во время игры, прекратите взаимодействие и дайте ей успокоиться.
  • Создайте среду для активности: игрушки, когтеточки и укрытия помогут животному реализовать инстинкты.

Любовные укусы

Некоторые кошки могут слегка прикусывать кожу хозяина, показывая привязанность. Это поведение обычно сопровождается мурлыканьем или вилянием хвоста. Хотя такие укусы не опасны, лучше мягко прекратить их, чтобы избежать случайных травм.

Что делать, если кот кусает сильно

  • Покажите питомца ветеринару, чтобы исключить заболевания.
  • Ведите дневник поведения, чтобы выявить провоцирующие факторы.
  • Работайте над социализацией и используйте методы коррекции поведения.

Забота и терпение — ключ к успеху

Помните, что кошки кусаются не из злости. Это их способ защититься, выразить эмоции или поиграть. Постепенно выстраивайте доверие и уважайте личные границы питомца.

Уточнения

Социализа́ция - процесс интеграции в социальную систему, вхождение в социальную среду через овладение её социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, привычками, позволяющими ему успешно функционировать в обществе.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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