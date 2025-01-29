Разбираемся в кошачьей агрессии: как научить кошку не кусаться

Каждый владелец кошки хоть раз задавался вопросом: почему питомец вдруг начинает кусаться? Причины такого поведения могут быть разными — от инстинктов до эмоций, а разобраться в них поможет внимательное отношение к любимцу.
Укус — это естественный инструмент для кошек, который они используют во время охоты, самообороны или общения. В дикой природе хищники охотятся даже без ощущения голода, и кошки не исключение.
Кроме охотничьих инстинктов, кошки кусаются, чтобы защититься. Если животное не может убежать, оно может использовать укус как крайний способ защиты. Такое поведение сопровождается шипением, рычанием, взмахами лап или даже слюнотечением.
Иногда укусы происходят в процессе игры. Котята учатся сдерживать силу укусов, играя с матерью и однопометниками. Но если этот навык не развит, питомец может чрезмерно увлечься в игре с хозяином, оставляя царапины и следы от зубов.
Некоторые кошки могут слегка прикусывать кожу хозяина, показывая привязанность. Это поведение обычно сопровождается мурлыканьем или вилянием хвоста. Хотя такие укусы не опасны, лучше мягко прекратить их, чтобы избежать случайных травм.
Помните, что кошки кусаются не из злости. Это их способ защититься, выразить эмоции или поиграть. Постепенно выстраивайте доверие и уважайте личные границы питомца.
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