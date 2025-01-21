Продукты, которые убьют вашего попугая: будьте осторожны

2:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Выбор корма для попугаев в зоомагазинах действительно огромен, и неопытным владельцам бывает сложно понять, что подойдёт их питомцу. Разберем основные критерии, чтобы ваш пернатый друг был здоров и доволен.

Фото: commons.wikimedia.org by Derek Ramsey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Желтоголовый амазон

Размер попугая имеет значение

Корм нужно подбирать в зависимости от размера птицы: для крупных, средних или мелких попугаев. Эти смеси отличаются не только калорийностью, но и размерами гранул. Например:

Мелкие попугаи (волнистые, например) едят зерновые смеси из овса и проса с небольшим добавлением семян подсолнуха. Суточная норма — около 20 граммов.

(волнистые, например) едят зерновые смеси из овса и проса с небольшим добавлением семян подсолнуха. Суточная норма — около 20 граммов. Средние попугаи (кореллы, неразлучники, ожереловые) нуждаются в более питательном рационе с повышенной калорийностью.

(кореллы, неразлучники, ожереловые) нуждаются в более питательном рационе с повышенной калорийностью. Крупные попугаи (какаду, жако) предпочитают смеси, обогащённые фруктами, овощами, орехами, цветами и ягодами. Также им требуется витаминно-минеральный комплекс.

Рацион должен быть разнообразным

Готовые корма высокого качества — это только основа. Для полноценного питания включайте в меню птицы:

Фрукты и ягоды : можно сушить или замораживать их на зиму, перед кормлением — размораживать.

: можно сушить или замораживать их на зиму, перед кормлением — размораживать. Овощи: тщательно мойте и измельчайте. Некоторые лучше слегка бланшировать.

тщательно мойте и измельчайте. Некоторые лучше слегка бланшировать. Зелень и ветки: ветки перед подачей обдайте кипятком.

ветки перед подачей обдайте кипятком. Орехи: полезны для кожи, оперения и мозга, но из-за высокой жирности давайте их не чаще двух раз в месяц.

полезны для кожи, оперения и мозга, но из-за высокой жирности давайте их не чаще двух раз в месяц. Лакомства: используйте натуральные колоски проса или готовые зерновые палочки для поощрения питомца.

Чего нельзя давать попугаям

Некоторые продукты и растения опасны для попугаев. Вот что категорически исключено:

Жареное, копчёное, солёное, сладкое, колбасу, консервы.

Молочные продукты (молоко, сливки, сметана).

Алкоголь, кофе, специи, шоколад.

Растения и ветки дуба, тополя, черемухи, сирени, клёна, акации.

Овощи и фрукты: картофель, лук, чеснок, редис, баклажан, авокадо, манго, хурма.

Ядовитые растения: лилия, монстера, антуриум, плющ, гортензия.

Помимо еды не забывайте ежедневно менять воду в поилке, чтобы попугай всегда имел доступ к чистой питьевой воде.

Уточнения

Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных.

