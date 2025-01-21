Продукты, которые убьют вашего попугая: будьте осторожны

Выбор корма для попугаев в зоомагазинах действительно огромен, и неопытным владельцам бывает сложно понять, что подойдёт их питомцу. Разберем основные критерии, чтобы ваш пернатый друг был здоров и доволен.
Фото: commons.wikimedia.org by Derek Ramsey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Желтоголовый амазон
Размер попугая имеет значение
Корм нужно подбирать в зависимости от размера птицы: для крупных, средних или мелких попугаев. Эти смеси отличаются не только калорийностью, но и размерами гранул. Например:
Мелкие попугаи (волнистые, например) едят зерновые смеси из овса и проса с небольшим добавлением семян подсолнуха. Суточная норма — около 20 граммов.
Средние попугаи (кореллы, неразлучники, ожереловые) нуждаются в более питательном рационе с повышенной калорийностью.
Крупные попугаи (какаду, жако) предпочитают смеси, обогащённые фруктами, овощами, орехами, цветами и ягодами. Также им требуется витаминно-минеральный комплекс.
Рацион должен быть разнообразным
Готовые корма высокого качества — это только основа. Для полноценного питания включайте в меню птицы:
Фруктыи ягоды: можно сушить или замораживать их на зиму, перед кормлением — размораживать.
Овощи: тщательно мойте и измельчайте. Некоторые лучше слегка бланшировать.
Зеленьиветки: ветки перед подачей обдайте кипятком.
Орехи: полезны для кожи, оперения и мозга, но из-за высокой жирности давайте их не чаще двух раз в месяц.
Лакомства: используйте натуральные колоски проса или готовые зерновые палочки для поощрения питомца.
Чего нельзя давать попугаям
Некоторые продукты и растения опасны для попугаев. Вот что категорически исключено: