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Продукты, которые убьют вашего попугая: будьте осторожны

2:34
Зоосфера

Выбор корма для попугаев в зоомагазинах действительно огромен, и неопытным владельцам бывает сложно понять, что подойдёт их питомцу. Разберем основные критерии, чтобы ваш пернатый друг был здоров и доволен.

Желтоголовый амазон
Фото: commons.wikimedia.org by Derek Ramsey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Желтоголовый амазон

Размер попугая имеет значение

Корм нужно подбирать в зависимости от размера птицы: для крупных, средних или мелких попугаев. Эти смеси отличаются не только калорийностью, но и размерами гранул. Например:

  • Мелкие попугаи (волнистые, например) едят зерновые смеси из овса и проса с небольшим добавлением семян подсолнуха. Суточная норма — около 20 граммов.
  • Средние попугаи (кореллы, неразлучники, ожереловые) нуждаются в более питательном рационе с повышенной калорийностью.
  • Крупные попугаи (какаду, жако) предпочитают смеси, обогащённые фруктами, овощами, орехами, цветами и ягодами. Также им требуется витаминно-минеральный комплекс.

Рацион должен быть разнообразным

Готовые корма высокого качества — это только основа. Для полноценного питания включайте в меню птицы:

  • Фрукты и ягоды: можно сушить или замораживать их на зиму, перед кормлением — размораживать.
  • Овощи: тщательно мойте и измельчайте. Некоторые лучше слегка бланшировать.
  • Зелень и ветки: ветки перед подачей обдайте кипятком.
  • Орехи: полезны для кожи, оперения и мозга, но из-за высокой жирности давайте их не чаще двух раз в месяц.
  • Лакомства: используйте натуральные колоски проса или готовые зерновые палочки для поощрения питомца.

Чего нельзя давать попугаям

Некоторые продукты и растения опасны для попугаев. Вот что категорически исключено:

  • Жареное, копчёное, солёное, сладкое, колбасу, консервы.
  • Молочные продукты (молоко, сливки, сметана).
  • Алкоголь, кофе, специи, шоколад.
  • Растения и ветки дуба, тополя, черемухи, сирени, клёна, акации.
  • Овощи и фрукты: картофель, лук, чеснок, редис, баклажан, авокадо, манго, хурма.
  • Ядовитые растения: лилия, монстера, антуриум, плющ, гортензия.

Помимо еды не забывайте ежедневно менять воду в поилке, чтобы попугай всегда имел доступ к чистой питьевой воде.

Уточнения

Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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